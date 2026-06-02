פיקוד העורף יבדוק צופרים היום במבקיעים, נתיב העשרה וכרמיה

חיזבאללה הפר לפנות בוקר את הפסקת האש עליה הכריז הנשיא טראמפ ושיגר שתי רקטות לשטח ישראל בשעה 01:35. הופעלו התרעות צבע אדום בראש פינה, צפת, קצרין ומרחבים נוספים. הרקטות יורטו. בנוסף דווח על מטרה אווירית חשודה שנפלה בצפון הארץ. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
צה"ל הודיע כי הופעלו התרעות במרחבי געתון ויחיעם בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור געתון ויחיעם בקו העימות. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 30 שניות.צוות בבלי
צה"ל הודיע כי ההתרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין היו זיהוי שווא. בחסדי השם אין נפגעים.צוות בבלי
מחבל מגדודי קטאיב חיזבאללה עמד למשפט בימים האחרונים במנהטן בחשד שתכנן לבצע פיגועים בארה"ב ובאירופה, בין היתר בבתי כנסת | המחבל הכריז לעבר השופטת: "אנחנו במלחמה"ישראל גראדווהל
התרעות צבע אדום הופעלו במטולה. דובר צה"ל מסר כי זוהה שיגור שנפל בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. במקביל הופעלה התרעה על חדירת כלי טיס במרחב חניתה ושלומי.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור מטולה בקו העימות. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.צוות בבלי
צה"ל הודיע כי מחר (יום ג') יתקיים תרגיל צבאי באזור חוף זיקים בין השעות 05:00 ל-09:00 בבוקר. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי שיט, וכן ישמעו הדי פיצוצים באזור. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ