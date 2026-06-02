פיקוד העורף יבדוק צופרים היום במבקיעים, נתיב העשרה וכרמיה

פיקוד העורף יערוך היום (ג') בדיקת צופרים במספר מרחבים: בשעה 09:05 במבקיעים, בשעה 10:05 בנתיב העשרה, ובשעה 10:45 בכרמיה. במקרה של התרעת אמת תישמע אזעקה נוספת ותופעל התרעה גם ביישומון פיקוד העורף. מידע נוסף במוקד 104 או בוואטסאפ 052-9104104.

08:18
חיזבאללה הפר את הפסקת האש ושיגר רקטות לצפון

חיזבאללה הפר לפנות בוקר את הפסקת האש עליה הכריז הנשיא טראמפ ושיגר שתי רקטות לשטח ישראל בשעה 01:35. הופעלו התרעות צבע אדום בראש פינה, צפת, קצרין ומרחבים נוספים. הרקטות יורטו. בנוסף דווח על מטרה אווירית חשודה שנפלה בצפון הארץ. בחסדי השם לא היו נפגעים.

01:30
התרעות הופעלו במרחבי געתון ויחיעם בצפון

צה"ל הודיע כי הופעלו התרעות במרחבי געתון ויחיעם בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.

01:27
התרעה בגעתון ויחיעם: ירי רקטות מלבנון

פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור געתון ויחיעם בקו העימות. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 30 שניות.

00:24
צה"ל: התרעות על כלי טיס עוין בצפון היו זיהוי שווא

צה"ל הודיע כי ההתרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין היו זיהוי שווא. בחסדי השם אין נפגעים.

00:16
סוריאליסטי

מחבל חיזבאללה עמד למשפט במנהטן - וצעק על השופטת: "אנחנו במלחמה!"

מחבל מגדודי קטאיב חיזבאללה עמד למשפט בימים האחרונים במנהטן בחשד שתכנן לבצע פיגועים בארה"ב ובאירופה, בין היתר בבתי כנסת | המחבל הכריז לעבר השופטת: "אנחנו במלחמה"

ישראל גראדווהל
00:00
שיגור לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון וחדירת כלי טיס בצפון

התרעות צבע אדום הופעלו במטולה. דובר צה"ל מסר כי זוהה שיגור שנפל בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. במקביל הופעלה התרעה על חדירת כלי טיס במרחב חניתה ושלומי.

23:42
התרעה במטולה: ירי רקטות מלבנון

פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור מטולה בקו העימות. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

23:07
צה"ל יערוך תרגיל צבאי מחר בבוקר באזור חוף זיקים

צה"ל הודיע כי מחר (יום ג') יתקיים תרגיל צבאי באזור חוף זיקים בין השעות 05:00 ל-09:00 בבוקר. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי שיט, וכן ישמעו הדי פיצוצים באזור. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.

