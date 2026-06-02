פרשה חמורה: חיילים גנבו נשק מבסיסי צה"ל ומכרו תמורת מאות אלפים

דובר צה"ל מסר כי בעקבות התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון, זוהתה מטרה אווירית חשודה באזור בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים, בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
בטקס הפרידה שנערך אמש מראש המוסד היוצא דדי ברנע, נשא דברים ראש הממשלה בנימין נתניהו - והתייחס להתרחשויות ברפובליקה האסלאמית של איראן: "הוא לא ישוב להיות מה שהיה - וסופו ליפול״ | צפו (בארץ)דוד הכהן
הממשלה תדון בתוכנית רב-שנתית לשיקום יישובי הצפון • תקציבים למיגון מיידי והטבות מס ליישובים בטווח 0-9 ק"מ מגבול לבנון | על רקע הביקורת החריפה על הסכם הפסקת האש (חדשות)דוד קליין
בכיר במשטרה מזהיר: המשך מעצרי בחורי ישיבות והפגנות עלולים לגרום לקריסת המערכת בשל מחסור חמור בכוח אדם ומשאבים | "אין בידינו מספיק שוטרים להתמודד גם עם ההפגנות, גם עם המעצרים וגם עם העבודה השוטפת” (חרדים)קובי ישראל
השופטת פרידמן-פלדמן דחתה את בקשת נתניהו לדחות את הדיון • טקס חילופי המזכיר הצבאי בוטל, נתניהו צפוי להגיע לטקס מינוי ראש המוסד | החלטה שמעוררת תרעומת (משפט)דוד ישראלי
פיקוד העורף מתריע על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות בצפון. ההתראה חלה על היישובים מנרה, מרגליות וקריית שמונה. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
כוחות אוגדה 252 בפיקוד הדרום חיסלו בימים האחרונים חמישה מחבלים מארגוני הטרור ברצועת עזה שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בטווח המיידי. בין המחוסלים: סאלם קריקע ממחלקת חומרי נפץ בחמאס, סעיד שמאלי מפקד צוות נוח'בה, אחמד חלס מפקד מחלקת צליפה בג'יהאד האסלאמי, ושני מפקדי חמאס נוספים שהטמינו מטענים. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
חיל האוויר תקף בשעה האחרונה יעדים בדרום לבנון: בכפר חניה שבנפת צור (קרוב לים) ובכפר ע'נדוריה בסמוך לסאלוקי.צוות בבלי
