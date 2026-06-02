צה"ל: זוהתה מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון - האירוע הסתיים

אונייה צבאית רוסית עגנה בנמל טרטוס והובילה ציוד לבסיס חמימים • מוסקבה מסרבת לוותר על נכסיה האסטרטגיים במזרח התיכון | המשוואה המורכבת של א-שרעא (בעולם)אליהו לוי
זינוק של 30% ביחס לשנה הקודמת • אירופה הפכה לשוק המרכזי עם 36% מהעסקאות | מלחמת 'חרבות ברזל' העניקה 'חותמת איכות' עולמית (צבא וביטחון)אליהו לוי
ח"כ תומא-סלימאן וכסיף יזמו כנס נגד ההתיישבות בכנסת • סון הר-מלך: "בושה וביזיון" | עימותים סוערים באולם (פוליטי מדיני)דוד קליין
משרד הבריאות מפרסם התרעה דחופה על כלב נגוע בכלבת שהסתובב באזור חשמונאים • הורים נדרשים לברר עם ילדיהם האם באו במגע עם כלבים משוטטים | הנחיות מצילות חיים (חרדים)בני סולומון
בטקס הפרידה שנערך אמש מראש המוסד היוצא דדי ברנע, נשא דברים ראש הממשלה בנימין נתניהו - והתייחס להתרחשויות ברפובליקה האסלאמית של איראן: "הוא לא ישוב להיות מה שהיה - וסופו ליפול״ | צפו (בארץ)דוד הכהן
הממשלה תדון בתוכנית רב-שנתית לשיקום יישובי הצפון • תקציבים למיגון מיידי והטבות מס ליישובים בטווח 0-9 ק"מ מגבול לבנון | על רקע הביקורת החריפה על הסכם הפסקת האש (חדשות)דוד קליין
בכיר במשטרה מזהיר: המשך מעצרי בחורי ישיבות והפגנות עלולים לגרום לקריסת המערכת בשל מחסור חמור בכוח אדם ומשאבים | "אין בידינו מספיק שוטרים להתמודד גם עם ההפגנות, גם עם המעצרים וגם עם העבודה השוטפת” (חרדים)קובי ישראל
שני חיילים בשירות סדיר הואשמו בגניבת שלושה רובי סער ומקלע מאג מבסיסי צה"ל • מכרו את הנשק תמורת למעלה ממאה אלף שקלים בכל עסקה | חקירה סמויה ממושכת של ימ"ר ומצ"ח חשפה את הפרשה (צבא וביטחון)אליהו לוי
