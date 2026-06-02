מבזקהתרעת בריאות דחופה

התרעה דחופה: כלב נגוע בכלבת במודיעין עילית; 3 כבר נחשפו

משרד הבריאות מפרסם התרעה דחופה על כלב נגוע בכלבת שהסתובב באזור חשמונאים • הורים נדרשים לברר עם ילדיהם האם באו במגע עם כלבים משוטטים | הנחיות מצילות חיים (חרדים)

13:15
'ספרטה'

אחמד ממשיך בדרכו של בשאר: אונייה רוסית עגנה בטרטוס

אונייה צבאית רוסית עגנה בנמל טרטוס והובילה ציוד לבסיס חמימים • מוסקבה מסרבת לוותר על נכסיה האסטרטגיים במזרח התיכון | המשוואה המורכבת של א-שרעא (בעולם)

אליהו לוי
13:07
התעשייה הביטחונית

שיא היסטורי: ייצוא ביטחוני של 19.2 מיליארד דולר בשנת 2025

זינוק של 30% ביחס לשנה הקודמת • אירופה הפכה לשוק המרכזי עם 36% מהעסקאות | מלחמת 'חרבות ברזל' העניקה 'חותמת איכות' עולמית (צבא וביטחון)

אליהו לוי
12:18
כך עושים טרנספר

"המדינה הפלסטינית תקום ואתם תתקפלו": כנס שמאל חריג בחסות הכנסת עורר סערה

ח"כ תומא-סלימאן וכסיף יזמו כנס נגד ההתיישבות בכנסת • סון הר-מלך: "בושה וביזיון" | עימותים סוערים באולם (פוליטי מדיני)

דוד קליין
11:12
בבלי

צה"ל: זוהתה מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון - האירוע הסתיים

דובר צה"ל מסר כי בעקבות התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון, זוהתה מטרה אווירית חשודה באזור בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים, בחסדי השם לא היו נפגעים.

צוות בבלי
11:08
הדקות שפורסמו

"אני אומר לכם, סופו ליפול": הנאום של נתניהו בפרידה מדדי ברנע | צפו

בטקס הפרידה שנערך אמש מראש המוסד היוצא דדי ברנע, נשא דברים ראש הממשלה בנימין נתניהו - והתייחס להתרחשויות ברפובליקה האסלאמית של איראן: "הוא לא ישוב להיות מה שהיה - וסופו ליפול״ | צפו (בארץ)

דוד הכהן
11:07
ברקע הביקורת על 'הפסקת האש'

ישיבת ממשלה להזדהות עם הצפון תתקיים בירושלים: תוכנית מיגון חירום והטבות לתושבים

הממשלה תדון בתוכנית רב-שנתית לשיקום יישובי הצפון • תקציבים למיגון מיידי והטבות מס ליישובים בטווח 0-9 ק"מ מגבול לבנון | על רקע הביקורת החריפה על הסכם הפסקת האש (חדשות)

דוד קליין
10:49
בשיחות סגורות

"אנחנו נקרוס": האזהרה של בכיר במשטרה אחרי מעצר תלמידי הישיבות

בכיר במשטרה מזהיר: המשך מעצרי בחורי ישיבות והפגנות עלולים לגרום לקריסת המערכת בשל מחסור חמור בכוח אדם ומשאבים | "אין בידינו מספיק שוטרים להתמודד גם עם ההפגנות, גם עם המעצרים וגם עם העבודה השוטפת” (חרדים)

קובי ישראל
10:46
כתב אישום הוגש

פרשה חמורה: חיילים גנבו נשק מבסיסי צה"ל ומכרו תמורת מאות אלפים

שני חיילים בשירות סדיר הואשמו בגניבת שלושה רובי סער ומקלע מאג מבסיסי צה"ל • מכרו את הנשק תמורת למעלה ממאה אלף שקלים בכל עסקה | חקירה סמויה ממושכת של ימ"ר ומצ"ח חשפה את הפרשה (צבא וביטחון)

אליהו לוי
