מבזקמענה לביקוש הדרמטי

חסר תקדים: עובדים זרים ישולבו בתעשיות הביטחוניות

אלוף במיל' אמיר ברעם אישר הקצאת עשרות עובדים מקצועיים לתעשיות הביטחון • המהלך נועד לתמוך בקצב ייצור מואץ של מערכות נשק וחימושים | צעד זמני עד להכשרת עובדים ישראלים (צבא וביטחון)

עובדים זרים מהודו | צילום: צילום: דור פזואלו/Flash90
14:57
דרום אדום

המחבל הודה: החזיק בגופת אורון שאול ז"ל | מבצע חשאי

איברהים חילו הודה בחקירת שב"כ כי החזיק בגופה קרוב לעשר שנים • מבצע חשאי הוביל למעצרו ולמידע שאיפשר את ההשבה | פרטי המבצע הדרמטי (צבא וביטחון)

אליהו לוי
14:24
"זליגת כספי ציבור"

אחרי הפשיטה בנהריה: זו האזהרה של מבקר המדינה לרשויות המקומיות

מבקר המדינה חושף: גורמי פשיעה השתלטו על מכרזים בעיריית נהריה • 90% מהקבלנים בנגב דיווחו על תשלומי פרוטקשן | "על גורמי האכיפה לפעול בנחישות" (חוק ומשפט)

קובי אטינגר
14:21
"נסעתי רק על 100 קמ"ש"

"אתה טייס קרב?!" השוטר נדהם מהמהירות שנמדדה | תיעוד ממצלמת הגוף

שוטר תנועה מדד נהג במהירות של 216 קמ"ש בכביש 3 • "אם יש לך משהו על הכביש, אתה מסיים את החיים שלך היום" | התיעוד המדהים (בארץ)

קובי רוזן
14:19
הבהרות מהלשכה

"לא נאמרו דברים אישיים": לשכת נתניהו מכחישה את הדיווחים

גורמים בלשכת ראש הממשלה מציגים גרסה שונה לשיחה המתוחה • המחלוקת התמקדה בציוצים סותרים על הפסקת האש | ההבהרות המלאות (חדשות)

דוד קליין
14:15
בבלי

צה"ל תקף מחסני נשק ומפקדות חיזבאללה בדרום לבנון

כוחות אוגדה 91 וחיל האוויר תקפו אתמול (ב') מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור נוספות בדרום לבנון שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה. הפעילות המבצעית של צה"ל בדרום לבנון נמשכת.

צוות בבלי
14:02
כל הפרטים

שב"ס עורך תרגיל מבצעי רחב היקף במגידו | כך זה ישפיע על תושבי הצפון

כוחות ביטחון יתרגלו היום תרחישי חירום וקיצון • תושבי האזור יבחינו בתנועה ערה ויישמעו קולות נפץ | התרגיל תוכנן מראש - אלו הפרטים המלאים (חדשות בארץ)

דניאל הרץ
14:00
המציאות בגבול הצפון

"תחת אש בבית החולים": דובר צה"ל והפצועים רצו למקלט בזיו

תא"ל אפי דפרין הגיע לבקר לוחמים שנפגעו מרחפן נפץ בבית הלל • באמצע הביקור נשמעה אזעקה והוא נאלץ לעבור למרחב מוגן | המציאות הקשה בצפון (צבא וביטחון)

ב. ניסני
13:54
איקאה מציגה

חתונות בסניפים: המהפכה הקמעונאית מגיעה לחופה

רשת הרהיטים השוודית תאפשר לזוגות להתחתן בין מדפי החנויות • 15 זוגות ראשונים יזכו בטקס אזרחי מלא בחמישה סניפים | המגמה: מקמעונאות לשירותי פרימיום (כלכלה)

ישראל גרוס
