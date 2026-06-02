מבזקניצול מנגנוני הסיוע

ניצול ציני של סיוע רפואי: טבק הוסתר בכיסאות גלגלים

בודקי רשות המעברים סיכלו ניסיון הברחה של מאות שקיות טבק במעבר לכיש • המשלוח הוצג כתרומה רפואית בינלאומית | אלוף הלוי: 'ניצול ציני של מנגנוני סיוע' (צבא וביטחון)

16:45
צה"ל תקף 11 כפרים בדרום לבנון בשעה האחרונה

מקורות לבנוניים מדווחים על תקיפות חיל האוויר בשעה האחרונה ב-11 כפרים בדרום לבנון: חניה, קלילה (לפחות 9 תקיפות), ברג' א-שמאלי, חארוף, תבנא, א-שרקיה, ח'רבת סלם, זפתא, א-סלטאניה, תבנין, ביסאריה ואלחוש. בחסדי השם לא דווח על נפגעים ישראלים.

צוות בבלי
16:41
הליכוד והעבודה ספגו קנסות כבדים

דו"ח המבקר על המפלגות: 47 מיליון ש"ח חובות לא הוחזרו

15 סיעות קיבלו דוח חיובי, הליכוד והעבודה ספגו שלילת מימון של 225 אלף ש"ח • 7 מפלגות שנסגרו חייבות 43.8 מיליון ש"ח | הממצאים המלאים (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:38
בשורה דרמטית לחינוך החרדי

"ברגע האחרון": ח"כ גפני עירב את ראש הממשלה נתניהו והציל שמונה תלמודי תורה מסכנת סגירה מיידית

הישג פוליטי חרדי: בעקבות מגעים מרתוניים שניהל יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מול שר החינוך יואב קיש ולשכת ראש הממשלה - גזירת סגירת שמונה תלמודי תורה של 'החינוך העצמאי' נדחתה | מאות תלמידים ועשרות מלמדים נושמים לרווחה לאחר הסרת הגזירה שריחפה עליהם ועל משפחותיהם (חדשות חרדים)

חזקי שטרן
16:24
הציד נמשך

"הוא לא תייר תמים": תלונה הוגשה נגד חייל צה"ל בגלל סרטון מעזה

ארגון פרו פלסטיני הודיע כי הגיש תלונה לרשויות בהודו נגד חייל מילואים ישראלי שמטייל במדינה | הארגון טוען כי בידיו תיק חקירה מפורט הכולל סרטונים, תעודים ופרסומים ברשתות החברתיות, שלפיהם החייל השתתף בהריסת מבני מגורים ברצועת עזה (בעולם)

אריה רוזן
16:23
קמפיין 'ביחד'

עוזב את בנט: "קשה לעשות תפקיד פוליטי עם פרופיל תקשורתי"

חבר צוות הקמפיין מודיע על סיום שירותו במפלגה • "למדתי שקשה לעשות תפקיד פוליטי כשיש לך פרופיל משל עצמך" | העזיבה על רקע הסערה שחולל (פוליטי מדיני)

דוד קליין
15:49
מיליארדים לפני הכל

דיווח: איראן חידשה את המגעים בעקבות ההתקפלות של טראמפ - אלו תנאיה

איראן חידשה את המגעים עם ארה"ב לאחר הודעת ההתקפלות שפרסם אתמול הנשיא טראמפ ושיחת הטלפון הזועמת עם ראש הממשלה נתניהו, כך לפי דיווח ב'רויטרס' שציטט מקור תקשורתי איראני | איראן עומדת על תנאיה, ודורשת גישה למיליארדים רבים לפני כל עיסוק בנושא הגרעין (מדיני) 

ישראל גראדווהל
15:33
מבקר המדינה הבא?

יהדות התורה מאיימת להפיל את מועמדותו של ראבילו; זו הסיבה

חברי כנסת מיהדות התורה מתנגדים למינוי עו"ד ראבילו למבקר המדינה • "לשים את עורך הדין שלך כמבקר זה להפוך לרוסיה" • המתיחות עם ש"ס סביב ועדת הדיינים מחריפה | המאבק על יורש אנגלמן (פוליטי מדיני)

דוד קליין
15:15
צה"ל תקף 11 פעמים את נבטיה בדרום לבנון

צה"ל תקף בשעה זו את העיר נבטיה בדרום לבנון בסדרת תקיפות. לפי מקורות, חיל האוויר תקף לפחות 11 פעמים את רכס עלי א-טאהר הצופה אל נבטיה. התקיפות מגיעות לאחר שדובר צה"ל קרא לתושבי העיר להתפנות.

צוות בבלי
