צה"ל תקף 11 כפרים בדרום לבנון בשעה האחרונה

15 סיעות קיבלו דוח חיובי, הליכוד והעבודה ספגו שלילת מימון של 225 אלף ש"ח • 7 מפלגות שנסגרו חייבות 43.8 מיליון ש"ח | הממצאים המלאים (פוליטי מדיני)דוד קליין
הישג פוליטי חרדי: בעקבות מגעים מרתוניים שניהל יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מול שר החינוך יואב קיש ולשכת ראש הממשלה - גזירת סגירת שמונה תלמודי תורה של 'החינוך העצמאי' נדחתה | מאות תלמידים ועשרות מלמדים נושמים לרווחה לאחר הסרת הגזירה שריחפה עליהם ועל משפחותיהם (חדשות חרדים)חזקי שטרן
ארגון פרו פלסטיני הודיע כי הגיש תלונה לרשויות בהודו נגד חייל מילואים ישראלי שמטייל במדינה | הארגון טוען כי בידיו תיק חקירה מפורט הכולל סרטונים, תעודים ופרסומים ברשתות החברתיות, שלפיהם החייל השתתף בהריסת מבני מגורים ברצועת עזה (בעולם)אריה רוזן
חבר צוות הקמפיין מודיע על סיום שירותו במפלגה • "למדתי שקשה לעשות תפקיד פוליטי כשיש לך פרופיל משל עצמך" | העזיבה על רקע הסערה שחולל (פוליטי מדיני)דוד קליין
איראן חידשה את המגעים עם ארה"ב לאחר הודעת ההתקפלות שפרסם אתמול הנשיא טראמפ ושיחת הטלפון הזועמת עם ראש הממשלה נתניהו, כך לפי דיווח ב'רויטרס' שציטט מקור תקשורתי איראני | איראן עומדת על תנאיה, ודורשת גישה למיליארדים רבים לפני כל עיסוק בנושא הגרעין (מדיני)ישראל גראדווהל
חברי כנסת מיהדות התורה מתנגדים למינוי עו"ד ראבילו למבקר המדינה • "לשים את עורך הדין שלך כמבקר זה להפוך לרוסיה" • המתיחות עם ש"ס סביב ועדת הדיינים מחריפה | המאבק על יורש אנגלמן (פוליטי מדיני)דוד קליין
בודקי רשות המעברים סיכלו ניסיון הברחה של מאות שקיות טבק במעבר לכיש • המשלוח הוצג כתרומה רפואית בינלאומית | אלוף הלוי: 'ניצול ציני של מנגנוני סיוע' (צבא וביטחון)אליהו לוי
צה"ל תקף בשעה זו את העיר נבטיה בדרום לבנון בסדרת תקיפות. לפי מקורות, חיל האוויר תקף לפחות 11 פעמים את רכס עלי א-טאהר הצופה אל נבטיה. התקיפות מגיעות לאחר שדובר צה"ל קרא לתושבי העיר להתפנות.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ