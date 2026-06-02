חזבאללה מאיימת: תקיפה על דאחיה תביא לתגובה על תל אביב וחיפה

יוסף עאיש עואד רמצ'אן חוסל בתקיפה במרכז הרצועה • המחבל פשט לצומת רעים וחטף את הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי | פרטי המבצע המדויק (צבא וביטחון)אליהו לוי
לאחר הכרזת טראמפ אמש על הפסקת אש חדשה עם חיזבאללה, פיקוד העורף הכריז על הקלה בהנחיות המיגון לתושבי הצפון | אלו ההנחיות החדשות (צבא וביטחון)בני סולומון
בן שנתיים וחצי נפל ממגלשה בגובה שלושה מטרים בקריה החרדית בעיר אשדוד | חובשי איחוד הצלה שהוזעקו למקום פינו את הילד במצב בינוני לבית החולים (חדשות)דוד הכהן
מליאת הכנסת תקיים מחר ישיבה מיוחדת שבמרכזה בחירתו של מבקר המדינה הבא | הישיבה החגיגית תיפתח בשעה 11:00 בבוקר, כאשר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה יכריז רשמית על שני המועמדים הסופיים שהצליחו להגיע לקו הגמר: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו, ויסביר לחברי הבית על הליך ההצבעה החשאי (חדשות)יוסי נכטיגל
מזכיר המדינה מרקו רוביו מתייצב לראשונה מתחילת המלחמה לשימוע בסנאט בנושא | רוביו אמר כי "עסקה יכולה להיות היום", אך הבהיר כי ארה"ב לא תחתום בכל מצב | שידור חי מהסנאט (מדיני)יוסי נכטיגל
פיקוד העורף מעדכן את מדיניות ההתגוננות החל מהיום (ג') בשעה 18:00 ועד יום ראשון בשעה 20:00. קו העימות ויישובים כמו מירון, בר יוחאי, יסוד המעלה וכסרא-סמיע יעברו לפעילות חלקית - פעילויות חינוך ועבודה במבנים עם מרחב מוגן, התקהלות עד 100 בשטח פתוח ו-400 במבנה, והחופים פתוחים. גליל עליון, גולן צפון, קצרין וקדמת צבי יעברו לפעילות מלאה ללא הגבלות.צוות בבלי
צוות חקירה משותף יחקור ארבעה בעלי תפקידים מרכזיים • ארכיון המדינה העביר חומרים חסויים למשטרה | המהלך החריג שמסיים מבוי סתום (חרדים)חיים כהן
יו"ר 'ישר' תקף את ראש הממשלה בציוץ חריף לאחר מינוי גופמן • 'הפחד שלך מאיומים מסוריה' | המתקפה, על רקע הקריסה בסקרים (פוליטי מדיני)דוד קליין
