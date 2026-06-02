פיקוד העורף מקל בהגבלות בצפון - מעבר לפעילות חלקית ומלאה

פיקוד העורף מעדכן את מדיניות ההתגוננות החל מהיום (ג') בשעה 18:00 ועד יום ראשון בשעה 20:00. קו העימות ויישובים כמו מירון, בר יוחאי, יסוד המעלה וכסרא-סמיע יעברו לפעילות חלקית - פעילויות חינוך ועבודה במבנים עם מרחב מוגן, התקהלות עד 100 בשטח פתוח ו-400 במבנה, והחופים פתוחים. גליל עליון, גולן צפון, קצרין וקדמת צבי יעברו לפעילות מלאה ללא הגבלות.

18:39
מבצע מדויק ברצועה

חוסל המחבל שחטף את הירש גולדברג פולין ז"ל ושלושה נוספים

יוסף עאיש עואד רמצ'אן חוסל בתקיפה במרכז הרצועה • המחבל פשט לצומת רעים וחטף את הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי | פרטי המבצע המדויק (צבא וביטחון)

אליהו לוי
18:33
מוקדם מדי?

בעקבות טראמפ: פיקוד העורף מכריז על הקלות בצפון - אלו ההנחיות החדשות

לאחר הכרזת טראמפ אמש על הפסקת אש חדשה עם חיזבאללה, פיקוד העורף הכריז על הקלה בהנחיות המיגון לתושבי הצפון | אלו ההנחיות החדשות (צבא וביטחון)

בני סולומון
18:32
הורים - שימרו על ילדיכם

איך הוא הגיע לשם? | בשכונה החרדית באשדוד: בן שנתיים נפל ממגלשה בגובה 3 מטרים

בן שנתיים וחצי נפל ממגלשה בגובה שלושה מטרים בקריה החרדית בעיר אשדוד | חובשי איחוד הצלה שהוזעקו למקום פינו את הילד במצב בינוני לבית החולים (חדשות) 

דוד הכהן
18:32
כך זה ייקרה

בהצבעה חשאית מאחורי פרגוד: האירוע המיוחד שיתקיים מחר בכנסת 

מליאת הכנסת תקיים מחר ישיבה מיוחדת שבמרכזה בחירתו של מבקר המדינה הבא | הישיבה החגיגית תיפתח בשעה 11:00 בבוקר, כאשר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה יכריז רשמית על שני המועמדים הסופיים שהצליחו להגיע לקו הגמר: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו, ויסביר לחברי הבית על הליך ההצבעה החשאי (חדשות) 

יוסי נכטיגל
18:26
ביקורת קשה בקונגרס

מזכיר המדינה מתייצב בסנאט על המלחמה באיראן | "עסקה יכולה להיות היום"

מזכיר המדינה מרקו רוביו מתייצב לראשונה מתחילת המלחמה לשימוע בסנאט בנושא | רוביו אמר כי "עסקה יכולה להיות היום", אך הבהיר כי ארה"ב לא תחתום בכל מצב | שידור חי מהסנאט (מדיני) 

יוסי נכטיגל
17:59
חזבאללה מאיימת: תקיפה על דאחיה תביא לתגובה על תל אביב וחיפה

מחמוד קמאטי, סגן יו"ר המועצה המדינית של חזבאללה, דחה את משוואת "דאחיה מול יישובי הצפון". לדבריו, אם ישראל תרחיב את התקיפות לדאחיה, המשוואה תהפוך ל"דאחיה כנגד תל אביב וחיפה".

צוות בבלי
17:47
בעקבות המלצות הוועדה

חמש שנים לאסון מירון: החקירה הפלילית תותנע מחדש

צוות חקירה משותף יחקור ארבעה בעלי תפקידים מרכזיים • ארכיון המדינה העביר חומרים חסויים למשטרה | המהלך החריג שמסיים מבוי סתום (חרדים)

חיים כהן
17:42
מה גדי רומז?

מבצע 'צלול כיין': איזנקוט תוקף את נתניהו על רקע מינוי גופמן

יו"ר 'ישר' תקף את ראש הממשלה בציוץ חריף לאחר מינוי גופמן • 'הפחד שלך מאיומים מסוריה' | המתקפה, על רקע הקריסה בסקרים (פוליטי מדיני)

דוד קליין
