צה"ל חיסל סגן מפקד חוליית נוח'בה שחטף ישראלים ב-7.10

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב הודעה ברשת החברתית שלו, בה טען הכחיש דיווחים שהתקבלו אתמול לגבי השיחות בין ארה"ב לאיראן | "הכל פייק ניוז", אמר נשיא ארה"ב שמעוניין בעסקה בכל מחיר (חדשות)ישראל גראדווהל
האיחוד האירופי יכנס מחר דיון דרמטי נגד ישראל בניסיון להעביר חבילת סנקציות חדשה נגד המדינה היהודית ושריה | למרות שהמלחמה בעזה הסתיימה מזמן, באירופה מנסים להעניש את ישראל על ה"מצב" בשטחים ושלל תירוצים נוספים | כל הפרטים על הדיון הדרמטי שצפוי מחר (מדיני)ישראל גראדווהל
צרפת סוערת בימים האחרונים בעקבות היעלמותה של ילדה בת 11 שלא נראתה מאז יום שישי בשעות אחר הצהריים | בפעם האחרונה היא נראתה ברכבו של אבי חברתה, ששרוי כעת במעצר עד תום ההליכים (בעולם)ב. ניסני
בעקבות מגבלה תקנונית - חוק יסוד לימוד תורה יועלה בשבוע הבא • ש"ס תתמוך במח"ש רק לאחר אישור חוק התורה | הסיכומים המלאים (חרדים)דוד קליין
יוסף עאיש עואד רמצ'אן חוסל בתקיפה במרכז הרצועה • המחבל פשט לצומת רעים וחטף את הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי | פרטי המבצע המדויק (צבא וביטחון)אליהו לוי
לאחר הכרזת טראמפ אמש על הפסקת אש חדשה עם חיזבאללה, פיקוד העורף הכריז על הקלה בהנחיות המיגון לתושבי הצפון | אלו ההנחיות החדשות (צבא וביטחון)בני סולומון
בן שנתיים וחצי נפל ממגלשה בגובה שלושה מטרים בקריה החרדית בעיר אשדוד | חובשי איחוד הצלה שהוזעקו למקום פינו את הילד במצב בינוני לבית החולים (חדשות)דוד הכהן
מליאת הכנסת תקיים מחר ישיבה מיוחדת שבמרכזה בחירתו של מבקר המדינה הבא | הישיבה החגיגית תיפתח בשעה 11:00 בבוקר, כאשר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה יכריז רשמית על שני המועמדים הסופיים שהצליחו להגיע לקו הגמר: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו, ויסביר לחברי הבית על הליך ההצבעה החשאי (חדשות)יוסי נכטיגל
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ