הציטוטים חושפים: זה מה שחושב דרעי על ראש הממשלה נתניהו - וההאשמה החמורה נגדו

ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן אישר היום (ג') את בקשתו של ראש חטיבת המבצעים תת-אלוף ישראל שומר לסיים את תפקידו ולפרוש מצה"ל מנסיבות אישיות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר את הפרישה לאלתר והיא תיכנס לתוקף באופן מיידי. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים אלוף-משנה א'.צוות בבלי
שורד השבי אלון אהל התייחס הערב (שלישי) לידיעה על חיסול המחבל שהיה מעורב בחטיפתו ואמר בחיוך: "תודה לצה"ל שעושה עבודה מטורפת. עד המחבל האחרון" | כזכור, דובר צה"ל הודיע היום על חיסולו של המחבל יוסף עאיש עואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שהיה אחראי לחטיפתם של הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי (בארץ)יאיר טוקר
מנכ"ל שופרסל בעבר אורי וטרמן תובע מהחברה כ-5.8 מיליון שקלים | בכתב אישום חריף הוא חושף את הסיבה למהלך המפתיע ומאשים: "נעשה מעשה עורמה" (משפט)משה כהן
איבדו את הצפון: רק שלושה שרים השתתפו הערב בישיבת הממשלה המיוחדת לאישור תוכנית הסיוע לצפון בצל הלחימה מול חיזבאללה, שנערכה במשרד ראש הממשלה | ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע לישיבה, השרים שנכחו הם אבי דיכטר, זאב אלקין ועמיחי אליהו (פוליטי)יוני גבאי
ח"כ מקלב יצא בנאום חריף במליאת הכנסת כנגד המעצרים: "לומדי התורה ניתנים למשיסה, להכפשה ולמעצרים" • | והציב דרישה בשם יהדות התורה: לקדם לקריאה שנייה ושלישית מיידית (חרדים)חנני ברייטקופף
חשיפה: מה עומד מאחורי ההצטרפות הפתאומית של ראש ישיבת קפלן למסע קרן עולם התורה? | גפני התערב והשיג דחייה בשנה: כל הפרטים על הדרמה בחינוך העצמאי | עכשיו זה כמעט רשמי: הצע"ח לפיזור הכנסת ה-25 אושרה בקריאה ראשונה | הלם ב'נחלת הלויים': 8 תלמידים נתפסו עם רישיון נהיגה - וסולקו | הגרמ"ה הירש הדהים את הנוכחים: "זה עוד לא התחיל" | בני ברק לובשת חג: כל הפרטים על שמחת בית צאנז ז'מיגראד (מעייריב)איצלה כץ
כשלוש וחצי שנים לאחר הקמת הממשלה, הכנסת אישרה הערב - בקריאה ראשונה - את הצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנא | ספק אם החוק יעבור בקריאה שניה ושלישית (פוליטי)ישי כהן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב הודעה ברשת החברתית שלו, בה טען הכחיש דיווחים שהתקבלו אתמול לגבי השיחות בין ארה"ב לאיראן | "הכל פייק ניוז", אמר נשיא ארה"ב שמעוניין בעסקה בכל מחיר (חדשות)ישראל גראדווהל
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