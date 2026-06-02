בבלי
מבזקבבלי

ראש חטיבת המבצעים בצה"ל תת-אלוף ישראל שומר פורש מיידית

ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן אישר היום (ג') את בקשתו של ראש חטיבת המבצעים תת-אלוף ישראל שומר לסיים את תפקידו ולפרוש מצה"ל מנסיבות אישיות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר את הפרישה לאלתר והיא תיכנס לתוקף באופן מיידי. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים אלוף-משנה א'.

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21:51
ביבי צריך אריה חזק?

הציטוטים חושפים: זה מה שחושב דרעי על ראש הממשלה נתניהו - וההאשמה החמורה נגדו

ברקע המתיחות הפנימית בין המפלגות החרדיות והעימות מול ראש הממשלה נתניהו וגוש הימין, ציטוטים של יו"ר ש"ס דרעי חושפים את דעתו האמיתית מי אשם במצב | לדבריו, "ראש הממשלה אשם בתקרית עם הרב לנדו ובמכתב החריף נגד הגוש. הוא עשה טעות עם כל הדיבורים שאין לו רוב" | ומה הוא חושב על יהדות התורה? כל הציטוטים (חרדים, פוליטי)

יוני גבאי
21:40
"עושים עבודה מטורפת"

"עד האחרון": זה מה שאמר שורד השבי אלון אהל על חיסול המחבל שחטף אותו | צפו

שורד השבי אלון אהל התייחס הערב (שלישי) לידיעה על חיסול המחבל שהיה מעורב בחטיפתו ואמר בחיוך: "תודה לצה"ל שעושה עבודה מטורפת. עד המחבל האחרון" | כזכור, דובר צה"ל הודיע היום על חיסולו של המחבל יוסף עאיש עואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שהיה אחראי לחטיפתם של הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי (בארץ)

יאיר טוקר
21:38
ב-5.8 מיליון שקלים

מנכ"ל שופרסל לשעבר הגיש תביעת ענק נגד החברה - אלו הטענות

מנכ"ל שופרסל בעבר אורי וטרמן תובע מהחברה כ-5.8 מיליון שקלים | בכתב אישום חריף הוא חושף את הסיבה למהלך המפתיע ומאשים: "נעשה מעשה עורמה" (משפט)

משה כהן
21:37
איבדו את הצפון

בושה וחרפה: הממשלה התכנסה לישיבה "מיוחדת" על הצפון - רק 3 שרים הגיעו

איבדו את הצפון: רק שלושה שרים השתתפו הערב בישיבת הממשלה המיוחדת לאישור תוכנית הסיוע לצפון בצל הלחימה מול חיזבאללה, שנערכה במשרד ראש הממשלה | ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע לישיבה, השרים שנכחו הם אבי דיכטר, זאב אלקין ועמיחי אליהו (פוליטי)

יוני גבאי
21:09
"קרב של ערכים ואידאולוגיה״

"לא ניתן למשוך את זה הרבה זמן": יהדות התורה דורשת לקדם פיזור הכנסת מיידית

ח"כ מקלב יצא בנאום חריף במליאת הכנסת כנגד המעצרים: "לומדי התורה ניתנים למשיסה, להכפשה ולמעצרים" • | והציב דרישה בשם יהדות התורה: לקדם לקריאה שנייה ושלישית מיידית (חרדים)

חנני ברייטקופף
21:05
חדשות עם קנייטש

חשיפה: ראש הישיבה נכנע ללחצים והנפיק דרכון - וגם: זה האדמו"ר שהתערב | מעייריב

חשיפה: מה עומד מאחורי ההצטרפות הפתאומית של ראש ישיבת קפלן למסע קרן עולם התורה? | גפני התערב והשיג דחייה בשנה: כל הפרטים על הדרמה בחינוך העצמאי | עכשיו זה כמעט רשמי: הצע"ח לפיזור הכנסת ה-25 אושרה בקריאה ראשונה | הלם ב'נחלת הלויים': 8 תלמידים נתפסו עם רישיון נהיגה - וסולקו | הגרמ"ה הירש הדהים את הנוכחים: "זה עוד לא התחיל" | בני ברק לובשת חג: כל הפרטים על שמחת בית צאנז ז'מיגראד (מעייריב)

איצלה כץ
21:02
שלוש וחצי שנים לאחר הקמת הממשלה

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנא

כשלוש וחצי שנים לאחר הקמת הממשלה, הכנסת אישרה הערב - בקריאה ראשונה - את הצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנא | ספק אם החוק יעבור בקריאה שניה ושלישית (פוליטי) 

ישי כהן
20:28
עסקה בכל מחיר

טראמפ בלחץ: זה מה שהוא טוען לגבי השיחות עם איראן | "הכל פייק"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב הודעה ברשת החברתית שלו, בה טען הכחיש דיווחים שהתקבלו אתמול לגבי השיחות בין ארה"ב לאיראן | "הכל פייק ניוז", אמר נשיא ארה"ב שמעוניין בעסקה בכל מחיר (חדשות) 

ישראל גראדווהל
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ראש חטיבת המבצעים בצה"ל תת-אלוף ישראל שומר פורש מיידית | בבלי