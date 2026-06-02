כמעט יום ללא ירי חזבאללה - שגריר ארה"ב: הפסקת האש מחזיקה

הממשלה אישרה השקעה של 692 מיליון שקל בארבע השנים הקרובות לחיזוק מערכת הבריאות בצפון, במסגרת תוכנית "תנופה לצפון" | התקציב יופנה לגיוס רופאים ואנשי מקצוע, הרחבת שירותי הקהילה, חיזוק המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שדרוג מערך בריאות הנפש והקמת תשתיות רפואיות חדשות באזור שנפגע עמוקות מהמצב הביטחוני המתמשך (בריאות)אבישי לוי
משלחות ישראל ולבנון דנות בפגישה בוושינגטון בדרכים להביא לפירוק חיזבאללה | התוכנית היא להכשיר את כוחות הצבא הלבנוני כדי שהם יתמודד עם חיזבאללה | המהלך הזה זוכה לתמיכה ישראלית (מדיני)בני סולומון
ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן אישר היום (ג') את בקשתו של ראש חטיבת המבצעים תת-אלוף ישראל שומר לסיים את תפקידו ולפרוש מצה"ל מנסיבות אישיות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר את הפרישה לאלתר והיא תיכנס לתוקף באופן מיידי. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים אלוף-משנה א'.צוות בבלי
ברקע המתיחות הפנימית בין המפלגות החרדיות והעימות מול ראש הממשלה נתניהו וגוש הימין, ציטוטים של יו"ר ש"ס דרעי חושפים את דעתו האמיתית מי אשם במצב | לדבריו, "ראש הממשלה אשם בתקרית עם הרב לנדו ובמכתב החריף נגד הגוש. הוא עשה טעות עם כל הדיבורים שאין לו רוב" | ומה הוא חושב על יהדות התורה? כל הציטוטים (חרדים, פוליטי)יוני גבאי
שורד השבי אלון אהל התייחס הערב (שלישי) לידיעה על חיסול המחבל שהיה מעורב בחטיפתו ואמר בחיוך: "תודה לצה"ל שעושה עבודה מטורפת. עד המחבל האחרון" | כזכור, דובר צה"ל הודיע היום על חיסולו של המחבל יוסף עאיש עואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שהיה אחראי לחטיפתם של הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי (בארץ)יאיר טוקר
מנכ"ל שופרסל בעבר אורי וטרמן תובע מהחברה כ-5.8 מיליון שקלים | בכתב אישום חריף הוא חושף את הסיבה למהלך המפתיע ומאשים: "נעשה מעשה עורמה" (משפט)משה כהן
איבדו את הצפון: רק שלושה שרים השתתפו הערב בישיבת הממשלה המיוחדת לאישור תוכנית הסיוע לצפון בצל הלחימה מול חיזבאללה, שנערכה במשרד ראש הממשלה | ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע לישיבה, השרים שנכחו הם אבי דיכטר, זאב אלקין ועמיחי אליהו (פוליטי)יוני גבאי
ח"כ מקלב יצא בנאום חריף במליאת הכנסת כנגד המעצרים: "לומדי התורה ניתנים למשיסה, להכפשה ולמעצרים" • | והציב דרישה בשם יהדות התורה: לקדם לקריאה שנייה ושלישית מיידית (חרדים)חנני ברייטקופף
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