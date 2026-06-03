חזבאללה מפסיק לירות לישראל — יותר מיממה ללא רקטות

בבלי

כמעט 24 שעות חלפו ללא ירי רקטי של חזבאללה לעבר ישובי הצפון. שגריר ארה"ב בלבנון מסר כי ישנה אופטימיות במשא ומתן בין ישראל ללבנון, והפסקת האש מחזיקה מעמד.