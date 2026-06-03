טרגדיה נוראית: שיינדל בת ה-8 נדרסה כשנסעה על אופניים - ונהרגה

כטב"מ ישראלי תקף רכב על הכביש המהיר סמוך לח'לדה, כ-7 ק"מ דרומית לדאחיה של ביירות. זו התקיפה השישית ברכב בלבנון מאז שעות הבוקר.צוות בבלי
צה"ל מפנה כפרים באזור צידון למרות הכרזת הפסקת האש • בכיר חיזבאללה: "המשוואה תהפוך לדאחיה כנגד חיפה ות"א" | המתיחות בצפון (צבא וביטחון)אליהו לוי
המשטרה עצרה את שני הערבים החשודים ביידוי האבנים מגג מלון לעבר מפגיני 'הפלג הירושלמי' | תיעוד מרגע המעצר • המשטרה תבקש להאריך את מעצרם (חדשות חרדים)חזקי שטרן
חזבאללה לא שיגר רקטות לעבר ישראל במשך יותר מ-30 שעות. הארגון קיבל אחריות על 13 מתקפות אתמול, אך כולן כוונו לכוחות צה"ל בדרום לבנון בלבד. השינוי מגיע לאחר שבכיר חזבאללה מחמוד קמאטי הכריז כי משוואת דאחיה מול ישובי הצפון אינה מקובלת. בפועל, חזבאללה מציית למשוואה: צה"ל ממשיך לתקוף בדרום לבנון (עשרות תקיפות אתמול), וחזבאללה מגביל את פעולותיו לשטח דרום לבנון בלבד.צוות בבלי
משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות חריפות על "נוביטקס", בורסת הקריפטו הגדולה באיראן • הבורסה סיפקה תמיכה למשמרות המהפכה והבנק המרכזי | המהלך נועד לחסום את צינורות המזומנים החשאיים של טהרן (בעולם)ישראל גרוס
משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בכווית ובחריין • פיקוד המרכז: כל ההתקפות נכשלו, אין נפגעים | הלילה הסוער במפרץ הפרסי (בעולם)אליהו לוי
כמעט 24 שעות חלפו ללא ירי רקטי של חזבאללה לעבר ישובי הצפון. שגריר ארה"ב בלבנון מסר כי ישנה אופטימיות במשא ומתן בין ישראל ללבנון, והפסקת האש מחזיקה מעמד.צוות בבלי
הממשלה אישרה השקעה של 692 מיליון שקל בארבע השנים הקרובות לחיזוק מערכת הבריאות בצפון, במסגרת תוכנית "תנופה לצפון" | התקציב יופנה לגיוס רופאים ואנשי מקצוע, הרחבת שירותי הקהילה, חיזוק המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שדרוג מערך בריאות הנפש והקמת תשתיות רפואיות חדשות באזור שנפגע עמוקות מהמצב הביטחוני המתמשך (בריאות)אבישי לוי
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