המצוד הסתיים: נעצרו הערבים שרגמו באבנים את מפגיני 'הפלג הירושלמי' | צפו

בבלי

חזבאללה לא שיגר רקטות לעבר ישראל במשך יותר מ-30 שעות. הארגון קיבל אחריות על 13 מתקפות אתמול, אך כולן כוונו לכוחות צה"ל בדרום לבנון בלבד. השינוי מגיע לאחר שבכיר חזבאללה מחמוד קמאטי הכריז כי משוואת דאחיה מול ישובי הצפון אינה מקובלת. בפועל, חזבאללה מציית למשוואה: צה"ל ממשיך לתקוף בדרום לבנון (עשרות תקיפות אתמול), וחזבאללה מגביל את פעולותיו לשטח דרום לבנון בלבד.