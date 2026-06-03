בבלי
מבזקהפסקת אש?

"תל אביב וחיפה במטרה": במקביל לפינוי כפרים נוספים - חיזבאללה מאיים בהסלמה חריפה

צה"ל מפנה כפרים באזור צידון למרות הכרזת הפסקת האש • בכיר חיזבאללה: "המשוואה תהפוך לדאחיה כנגד חיפה ות"א" | המתיחות בצפון (צבא וביטחון)

אביחי אדרעי | צילום: צילום: חיים גולדברג/Flash90
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מבזקים נוספים

10:29
בבלי

כטב"מ ישראלי תקף רכב סמוך לביירות — התקיפה השישית מהבוקר

כטב"מ ישראלי תקף רכב על הכביש המהיר סמוך לח'לדה, כ-7 ק"מ דרומית לדאחיה של ביירות. זו התקיפה השישית ברכב בלבנון מאז שעות הבוקר.

צוות בבלי
08:52
מגג מלון בירושלים

המצוד הסתיים: נעצרו הערבים שרגמו באבנים את מפגיני 'הפלג הירושלמי' | צפו

המשטרה עצרה את שני הערבים החשודים ביידוי האבנים מגג מלון לעבר מפגיני 'הפלג הירושלמי' | תיעוד מרגע המעצר • המשטרה תבקש להאריך את מעצרם  (חדשות חרדים)

חזקי שטרן
08:51
זירה מחרידה

טרגדיה נוראית: שיינדל בת ה-8 נדרסה כשנסעה על אופניים - ונהרגה

טרגדיה קשה ומזעזעת: ילדה בת 8 בלבד נהרגה מפגיעת רכב בעת שרכבה על אופניה בעיירת פומונה הסמוכה למונסי. כוחות ההצלה המקומיים וצוותי הרפואה בבית החולים נאבקו על חייה במשך שעות (חרדים)

נחמן שטרנהרץ
08:29
בבלי

חזבאללה מפסיק לירות לישראל — יותר מיממה ללא רקטות

חזבאללה לא שיגר רקטות לעבר ישראל במשך יותר מ-30 שעות. הארגון קיבל אחריות על 13 מתקפות אתמול, אך כולן כוונו לכוחות צה"ל בדרום לבנון בלבד. השינוי מגיע לאחר שבכיר חזבאללה מחמוד קמאטי הכריז כי משוואת דאחיה מול ישובי הצפון אינה מקובלת. בפועל, חזבאללה מציית למשוואה: צה"ל ממשיך לתקוף בדרום לבנון (עשרות תקיפות אתמול), וחזבאללה מגביל את פעולותיו לשטח דרום לבנון בלבד.

צוות בבלי
07:24
מלחמה כלכלית

משרד האוצר האמריקני מטיל סנקציות נרחבות על "נוביטקס" - בורסת הקריפטו המובילה באיראן

משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות חריפות על "נוביטקס", בורסת הקריפטו הגדולה באיראן • הבורסה סיפקה תמיכה למשמרות המהפכה והבנק המרכזי | המהלך נועד לחסום את צינורות המזומנים החשאיים של טהרן (בעולם)

ישראל גרוס
06:44
מתיחות קיצונית

לילה של אש במפרץ: איראן תקפה בסיסים אמריקניים בכווית ובחריין

משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בכווית ובחריין • פיקוד המרכז: כל ההתקפות נכשלו, אין נפגעים | הלילה הסוער במפרץ הפרסי (בעולם)

אליהו לוי
00:13
בבלי

כמעט יום ללא ירי חזבאללה - שגריר ארה"ב: הפסקת האש מחזיקה

כמעט 24 שעות חלפו ללא ירי רקטי של חזבאללה לעבר ישובי הצפון. שגריר ארה"ב בלבנון מסר כי ישנה אופטימיות במשא ומתן בין ישראל ללבנון, והפסקת האש מחזיקה מעמד.

צוות בבלי
22:37
"תנופה לצפון"

בתקציב של מאות מיליונים: הממשלה אישרה תוכנית לחיזוק מערכת הבריאות בצפון

הממשלה אישרה השקעה של 692 מיליון שקל בארבע השנים הקרובות לחיזוק מערכת הבריאות בצפון, במסגרת תוכנית "תנופה לצפון" | התקציב יופנה לגיוס רופאים ואנשי מקצוע, הרחבת שירותי הקהילה, חיזוק המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שדרוג מערך בריאות הנפש והקמת תשתיות רפואיות חדשות באזור שנפגע עמוקות מהמצב הביטחוני המתמשך (בריאות)

אבישי לוי
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