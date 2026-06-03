עיר חדשה תבנה באוקיינוס באורך קילומטר וחצי עם 80,000 תושבים

תומר אביטל מסביר את הרקע לפריצה למשרדי הרגולטור • טוען שערוץ 14 נהנה מהטבות שערורייתיות כ'ערוץ זעיר' | העימות עבר לוועדת הכנסת (חדשות)משה כץ
ש"ס משכה את מועמדות מלכיאלי לוועדת הדיינים בעקבות אולטימטום של יהדות התורה • "למען האחדות": דרעי נסוג כדי למנוע פילוגים | ההצבעה החשאית תכריע (פוליטי מדיני)דוד קליין
צה"ל הפעיל התרעות במרחב מנרה וקריית שמונה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות בצפון: מנרה, מרגליות וקריית שמונה. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן. זמן הגעה: 15 שניות.צוות בבלי
ראש הממשלה לשעבר מציג תוכנית 'משבטים לעם' לביטול רשתות 'בני יוסף' והחינוך העצמאי • 60% לימודי ליבה חובה, הפסקת תקציבים מיידית • עקיצה לאיזנקוט: 'אל תהיה נאיבי' | התקפה חסרת תקדים על עולם התורה (פוליטי מדיני)דוד קליין
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שינה את דעתו במהלך הפגישה ביום שישי בחדר המצב, וקבע כי ההתחייבויות האיראניות בעל פה בנוגע לגרעין אינן מספקות | לפי הדיווח, נשיא ארה"ב דורש אמירה מפורשת מצד איראן בכל הנוגע לתוכנית הגרעין שלה והאורניום שכבר הועשר לרמה גבוהה (בעולם)ישראל גראדווהל
רגע לפני אסון: תושב העיר בני ברק נכנס הלילה עם רכבו הפרטי לעיר הפלסטינית קלקיליה, התושבים המקומיים זיהו את הישראלי והחלו להתקהל סביבו בסכנת חיים ממשית | כוחות המנהל האזרחי והמת"ק הוקפצו במהירות, העניקו לו הגנה ושלפו אותו מהמקום ברגע האחרון | גורמים המעורים בפרטים מזהירים מפני התופעה המדאיגה: "אנשים שמים את נפשם בכפם ומזמינים אסון מר" (חדשות)חיים רוזנבוים
כטב"מ ישראלי תקף רכב על הכביש המהיר סמוך לח'לדה, כ-7 ק"מ דרומית לדאחיה של ביירות. זו התקיפה השישית ברכב בלבנון מאז שעות הבוקר.צוות בבלי
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