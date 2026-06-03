דרמה לילית בקלקיליה: תושב בני ברק כמעט נקלע ללינץ' - וחולץ תחת אבטחה כבדה

משגע את האיראנים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שינה את דעתו במהלך הפגישה ביום שישי בחדר המצב, וקבע כי ההתחייבויות האיראניות בעל פה בנוגע לגרעין אינן מספקות | לפי הדיווח, נשיא ארה"ב דורש אמירה מפורשת מצד איראן בכל הנוגע לתוכנית הגרעין שלה והאורניום שכבר הועשר לרמה גבוהה (בעולם)