דיווח דרמטי: טראמפ שינה את דעתו - זה מה שהוא דורש שיהיה כתוב בהסכם

תומר אביטל מסביר את הרקע לפריצה למשרדי הרגולטור • טוען שערוץ 14 נהנה מהטבות שערורייתיות כ'ערוץ זעיר' | העימות עבר לוועדת הכנסת (חדשות)משה כץ
ש"ס משכה את מועמדות מלכיאלי לוועדת הדיינים בעקבות אולטימטום של יהדות התורה • "למען האחדות": דרעי נסוג כדי למנוע פילוגים | ההצבעה החשאית תכריע (פוליטי מדיני)דוד קליין
צה"ל הפעיל התרעות במרחב מנרה וקריית שמונה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות בצפון: מנרה, מרגליות וקריית שמונה. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן. זמן הגעה: 15 שניות.צוות בבלי
ראש הממשלה לשעבר מציג תוכנית 'משבטים לעם' לביטול רשתות 'בני יוסף' והחינוך העצמאי • 60% לימודי ליבה חובה, הפסקת תקציבים מיידית • עקיצה לאיזנקוט: 'אל תהיה נאיבי' | התקפה חסרת תקדים על עולם התורה (פוליטי מדיני)דוד קליין
רגע לפני אסון: תושב העיר בני ברק נכנס הלילה עם רכבו הפרטי לעיר הפלסטינית קלקיליה, התושבים המקומיים זיהו את הישראלי והחלו להתקהל סביבו בסכנת חיים ממשית | כוחות המנהל האזרחי והמת"ק הוקפצו במהירות, העניקו לו הגנה ושלפו אותו מהמקום ברגע האחרון | גורמים המעורים בפרטים מזהירים מפני התופעה המדאיגה: "אנשים שמים את נפשם בכפם ומזמינים אסון מר" (חדשות)חיים רוזנבוים
פרויקט ענק בשווי 16.16 מיליארד דולר מתכנן להקים את ה-"Freedom Ship" – עיר צפה המונעת באנרגיה גרעינית שתאכלס 80,000 תושבים ותיירים | המגה-מבנה, באורך של כקילומטר וחצי, יקיף את כדור הארץ ללא הפסקה ויציע חיים אורבניים מלאים בלב האוקיינוס (חדשות בעולם)דני שפיץ
כטב"מ ישראלי תקף רכב על הכביש המהיר סמוך לח'לדה, כ-7 ק"מ דרומית לדאחיה של ביירות. זו התקיפה השישית ברכב בלבנון מאז שעות הבוקר.צוות בבלי
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