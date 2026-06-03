אזעקות בצפון: ירי לעבר קו העימות, מנרה ומרגליות

בלב העיר הערבית

רגע לפני אסון: תושב העיר בני ברק נכנס הלילה עם רכבו הפרטי לעיר הפלסטינית קלקיליה, התושבים המקומיים זיהו את הישראלי והחלו להתקהל סביבו בסכנת חיים ממשית | כוחות המנהל האזרחי והמת"ק הוקפצו במהירות, העניקו לו הגנה ושלפו אותו מהמקום ברגע האחרון | גורמים המעורים בפרטים מזהירים מפני התופעה המדאיגה: "אנשים שמים את נפשם בכפם ומזמינים אסון מר" (חדשות)