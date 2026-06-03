בבלי
מבזקבבלי

התרעות במרחב מנרה וקריית שמונה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב מנרה וקריית שמונה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

מבזקים נוספים

11:49
סערה תקשורתית

"אנרכיסט שנמלט": תומר אביטל מסביר למה פרץ למשרדים

תומר אביטל מסביר את הרקע לפריצה למשרדי הרגולטור • טוען שערוץ 14 נהנה מהטבות שערורייתיות כ'ערוץ זעיר' | העימות עבר לוועדת הכנסת (חדשות)

משה כץ
11:31
ברגע האחרון

ש"ס ויתרה "למען האחדות" - הדרך למבקר נסללת?

ש"ס משכה את מועמדות מלכיאלי לוועדת הדיינים בעקבות אולטימטום של יהדות התורה • "למען האחדות": דרעי נסוג כדי למנוע פילוגים | ההצבעה החשאית תכריע (פוליטי מדיני)

דוד קליין
11:29
בבלי

אזעקות בצפון: ירי לעבר קו העימות, מנרה ומרגליות

פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות בצפון: מנרה, מרגליות וקריית שמונה. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן. זמן הגעה: 15 שניות.

צוות בבלי
11:26
תוכנית דרמטית

בנט מכריז: "נבטל את רשתות החינוך החרדיות"

ראש הממשלה לשעבר מציג תוכנית 'משבטים לעם' לביטול רשתות 'בני יוסף' והחינוך העצמאי • 60% לימודי ליבה חובה, הפסקת תקציבים מיידית • עקיצה לאיזנקוט: 'אל תהיה נאיבי' | התקפה חסרת תקדים על עולם התורה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
11:04
משגע את האיראנים

דיווח דרמטי: טראמפ שינה את דעתו - זה מה שהוא דורש שיהיה כתוב בהסכם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שינה את דעתו במהלך הפגישה ביום שישי בחדר המצב, וקבע כי ההתחייבויות האיראניות בעל פה בנוגע לגרעין אינן מספקות | לפי הדיווח, נשיא ארה"ב דורש אמירה מפורשת מצד איראן בכל הנוגע לתוכנית הגרעין שלה והאורניום שכבר הועשר לרמה גבוהה (בעולם) 

ישראל גראדווהל
11:00
בלב העיר הערבית

דרמה לילית בקלקיליה: תושב בני ברק כמעט נקלע ללינץ' - וחולץ תחת אבטחה כבדה

רגע לפני אסון: תושב העיר בני ברק נכנס הלילה עם רכבו הפרטי לעיר הפלסטינית קלקיליה, התושבים המקומיים זיהו את הישראלי והחלו להתקהל סביבו בסכנת חיים ממשית | כוחות המנהל האזרחי והמת"ק הוקפצו במהירות, העניקו לו הגנה ושלפו אותו מהמקום ברגע האחרון | גורמים המעורים בפרטים מזהירים מפני התופעה המדאיגה: "אנשים שמים את נפשם בכפם ומזמינים אסון מר" (חדשות)

חיים רוזנבוים
10:58
בלי עצירות ביניים

עיר חדשה תבנה באוקיינוס באורך קילומטר וחצי עם 80,000 תושבים

פרויקט ענק בשווי 16.16 מיליארד דולר מתכנן להקים את ה-"Freedom Ship" – עיר צפה המונעת באנרגיה גרעינית שתאכלס 80,000 תושבים ותיירים | המגה-מבנה, באורך של כקילומטר וחצי, יקיף את כדור הארץ ללא הפסקה ויציע חיים אורבניים מלאים בלב האוקיינוס (חדשות בעולם)

דני שפיץ
10:29
בבלי

כטב"מ ישראלי תקף רכב סמוך לביירות — התקיפה השישית מהבוקר

כטב"מ ישראלי תקף רכב על הכביש המהיר סמוך לח'לדה, כ-7 ק"מ דרומית לדאחיה של ביירות. זו התקיפה השישית ברכב בלבנון מאז שעות הבוקר.

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