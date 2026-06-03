טראמפ מאשר: "אמרתי לביבי שהוא משוגע" - אבל "אוהב אותו"

פסק דין חריג

מחדל ביטחוני חמור: לוחם הוציא מהצבא מאות קליעים ורימוני עשן ואחסן אותם בבית משפחתו ללא כל אבטחה. בית הדין הצבאי לערעורים קיבל את ערעור התביעה והחמיר משמעותית את עונשו של הלוחם שסרח, בטענה כי מדובר בסכנה ממשית לשלום הציבור (צבא וביטחון)