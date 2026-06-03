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"צילמה את פתק ההצבעה": סבב שלישי בבחירות למבקר

ח"כ שטרית הכריזה שתצלם את פתק ההצבעה מאחורי הפרגוד • האופוזיציה זינקה בזעם והדרישה לפסול את ההליך התקבלה | סיבוב שלישי בדרך (פוליטי מדיני)

נתניהו מצביע בסבב הראשון בבחירות למבקר | צילום: צילום: יונתן סינדל/Flash90
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מבזקים נוספים

14:24
שתי זירות סמוכות

הטרור מבפנים: שריפה פרצה ליד מוצב צבאי בשומרון | החשד: הצתה מכוונת

לוחמי אש פועלים בשתי חזיתות שריפה באזור הר ברכה • מוקד נוסף פרץ בבוקר סמוך לכוכב השחר | בכבאות והצלה סבורים, כי מדובר בחשד להצתה (צבא וביטחון)

דוד הכהן
14:23
פסק דין חריג

680 קליעים בחדר שינה: לוחם הפך את הבית למחסן - וחטף

מחדל ביטחוני חמור: לוחם הוציא מהצבא מאות קליעים ורימוני עשן ואחסן אותם בבית משפחתו ללא כל אבטחה. בית הדין הצבאי לערעורים קיבל את ערעור התביעה והחמיר משמעותית את עונשו של הלוחם שסרח, בטענה כי מדובר בסכנה ממשית לשלום הציבור (צבא וביטחון)

דניאל הרץ וב. ניסני
14:23
"התנהלות חסרת ממלכתיות"

ראשי השב"כ לשעבר נגד הראש הנוכחי דוד זיני: "התנהלות נעדרת ממלכתיות"

עימות חסר תקדים בין ראש השירות המכהן לבין שלושה מראשי השב"כ לשעבר ו-186 בכירים נוספים בארגון. זיני דורש לכפות עליהם לחשוף את רשימת השמות החסויה של בכירי השירות שביקשו למנוע את מינויו. העותרים בתגובה חריפה לעליון: "התנהלות חסרת ממלכתיות ובחוסר תום לב" (משפט)

משה כהן
14:19
זה הזמן להכיר

בשעה הקרובה יבחר מבקר המדינה הבא; כל מה שצריך לדעת על התפקיד

הכנסת בסיבוב שלישי מכריע בין אלרון לראבילו • מהן סמכויות המבקר והאם הוא באמת עצמאי? | המדריך המלא להבנת המוסד (פוליטי מדיני)

כיכר השבת
13:27
אחרי ההכחשות

טראמפ מאשר: "אמרתי לביבי שהוא משוגע" - אבל "אוהב אותו"

הנשיא מאשר את הדיווחים על שיחה סוערת ומכחיש את ההכחשות מלשכת נתניהו • 'לא הייתי מרוצה, אמרתי לו שהוא משוגע' | 'אני מאוד אוהב את ביבי ואנחנו עובדים מצוין' (פוליטי מדיני)

ישראל גרוס
13:12
ההצבעה החשאית

דרמה בכנסת: סיבוב שני בבחירת המבקר - אף אחד לא הגיע ל-61

118 חברי כנסת הצביעו בסבב ראשון, אלרון קיבל 60 קולות וראבילו 57 • פרוש ודלל נעדרו מההצבעה | הכנסת נערכת לסיבוב מכריע (פוליטי מדיני)

דוד קליין
13:04
"אנשים קפצו מהחלונות"

טרגדיה מזעזעת בהודו: בית מלון עלה באש - עשרות נלכדו ונהרגו

דליקה קטלנית התרחשה הבוקר במלון בדרום בירת הודו | עשרות לכודים חולצו, ותיעודים קשים הראו לקוחות קופצים מהקומות | המשטרה אמרה כי מקור האש ככל הנראה במסעדה שפעלה במבנה | ראש הממשלה נרנדרה מודי ספד לקורבנות האסון (חדשות)

ישראל גראדווהל
12:45
צרפת בהלם 

סיפור הזוי: שוטר צרפתי שיכור איים בנשק - ונכלא | זה מה שהוא אמר לשופט

שוטר צרפתי שלא בתפקיד נכנס לכלא לאחר שאיים על חוגגים בזמן שהיה שיכור | האירוע החריג התרחש לאחר זכיית קבוצת הכדורגל של פריז השבוע | השוטר נשפט בהליך מהיר, נשלל מתפקידו - ונכנס לכלא לחודשים ארוכים כעבור יממה (בעולם) 

דניאל הרץ
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"צילמה את פתק ההצבעה": סבב שלישי בבחירות למבקר | בבלי