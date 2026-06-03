ראשי השב"כ לשעבר נגד הראש הנוכחי דוד זיני: "התנהלות נעדרת ממלכתיות"

אחרי ההכחשות

הנשיא מאשר את הדיווחים על שיחה סוערת ומכחיש את ההכחשות מלשכת נתניהו • 'לא הייתי מרוצה, אמרתי לו שהוא משוגע' | 'אני מאוד אוהב את ביבי ואנחנו עובדים מצוין' (פוליטי מדיני)