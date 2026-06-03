ראשי השב"כ לשעבר נגד הראש הנוכחי דוד זיני: "התנהלות נעדרת ממלכתיות"

לוחמי אש פועלים בשתי חזיתות שריפה באזור הר ברכה • מוקד נוסף פרץ בבוקר סמוך לכוכב השחר | בכבאות והצלה סבורים, כי מדובר בחשד להצתה (צבא וביטחון)דוד הכהן
מחדל ביטחוני חמור: לוחם הוציא מהצבא מאות קליעים ורימוני עשן ואחסן אותם בבית משפחתו ללא כל אבטחה. בית הדין הצבאי לערעורים קיבל את ערעור התביעה והחמיר משמעותית את עונשו של הלוחם שסרח, בטענה כי מדובר בסכנה ממשית לשלום הציבור (צבא וביטחון)דניאל הרץ וב. ניסני
הכנסת בסיבוב שלישי מכריע בין אלרון לראבילו • מהן סמכויות המבקר והאם הוא באמת עצמאי? | המדריך המלא להבנת המוסד (פוליטי מדיני)כיכר השבת
ח"כ שטרית הכריזה שתצלם את פתק ההצבעה מאחורי הפרגוד • האופוזיציה זינקה בזעם והדרישה לפסול את ההליך התקבלה | סיבוב שלישי בדרך (פוליטי מדיני)דוד קליין
הנשיא מאשר את הדיווחים על שיחה סוערת ומכחיש את ההכחשות מלשכת נתניהו • 'לא הייתי מרוצה, אמרתי לו שהוא משוגע' | 'אני מאוד אוהב את ביבי ואנחנו עובדים מצוין' (פוליטי מדיני)ישראל גרוס
118 חברי כנסת הצביעו בסבב ראשון, אלרון קיבל 60 קולות וראבילו 57 • פרוש ודלל נעדרו מההצבעה | הכנסת נערכת לסיבוב מכריע (פוליטי מדיני)דוד קליין
דליקה קטלנית התרחשה הבוקר במלון בדרום בירת הודו | עשרות לכודים חולצו, ותיעודים קשים הראו לקוחות קופצים מהקומות | המשטרה אמרה כי מקור האש ככל הנראה במסעדה שפעלה במבנה | ראש הממשלה נרנדרה מודי ספד לקורבנות האסון (חדשות)ישראל גראדווהל
שוטר צרפתי שלא בתפקיד נכנס לכלא לאחר שאיים על חוגגים בזמן שהיה שיכור | האירוע החריג התרחש לאחר זכיית קבוצת הכדורגל של פריז השבוע | השוטר נשפט בהליך מהיר, נשלל מתפקידו - ונכנס לכלא לחודשים ארוכים כעבור יממה (בעולם)דניאל הרץ
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