680 קליעים בחדר שינה: לוחם הפך את הבית למחסן - וחטף

לוחמי אש פועלים בשתי חזיתות שריפה באזור הר ברכה • מוקד נוסף פרץ בבוקר סמוך לכוכב השחר | בכבאות והצלה סבורים, כי מדובר בחשד להצתה (צבא וביטחון)דוד הכהן
עימות חסר תקדים בין ראש השירות המכהן לבין שלושה מראשי השב"כ לשעבר ו-186 בכירים נוספים בארגון. זיני דורש לכפות עליהם לחשוף את רשימת השמות החסויה של בכירי השירות שביקשו למנוע את מינויו. העותרים בתגובה חריפה לעליון: "התנהלות חסרת ממלכתיות ובחוסר תום לב" (משפט)משה כהן
הכנסת בסיבוב שלישי מכריע בין אלרון לראבילו • מהן סמכויות המבקר והאם הוא באמת עצמאי? | המדריך המלא להבנת המוסד (פוליטי מדיני)כיכר השבת
ח"כ שטרית הכריזה שתצלם את פתק ההצבעה מאחורי הפרגוד • האופוזיציה זינקה בזעם והדרישה לפסול את ההליך התקבלה | סיבוב שלישי בדרך (פוליטי מדיני)דוד קליין
הנשיא מאשר את הדיווחים על שיחה סוערת ומכחיש את ההכחשות מלשכת נתניהו • 'לא הייתי מרוצה, אמרתי לו שהוא משוגע' | 'אני מאוד אוהב את ביבי ואנחנו עובדים מצוין' (פוליטי מדיני)ישראל גרוס
118 חברי כנסת הצביעו בסבב ראשון, אלרון קיבל 60 קולות וראבילו 57 • פרוש ודלל נעדרו מההצבעה | הכנסת נערכת לסיבוב מכריע (פוליטי מדיני)דוד קליין
דליקה קטלנית התרחשה הבוקר במלון בדרום בירת הודו | עשרות לכודים חולצו, ותיעודים קשים הראו לקוחות קופצים מהקומות | המשטרה אמרה כי מקור האש ככל הנראה במסעדה שפעלה במבנה | ראש הממשלה נרנדרה מודי ספד לקורבנות האסון (חדשות)ישראל גראדווהל
שוטר צרפתי שלא בתפקיד נכנס לכלא לאחר שאיים על חוגגים בזמן שהיה שיכור | האירוע החריג התרחש לאחר זכיית קבוצת הכדורגל של פריז השבוע | השוטר נשפט בהליך מהיר, נשלל מתפקידו - ונכנס לכלא לחודשים ארוכים כעבור יממה (בעולם)דניאל הרץ
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