בבלי
מבזקבבלי

התרעות הופעלו במרחב משגב עם

צה"ל הפעיל התרעות במרחב משגב עם. הפרטים נבדקים.

מבזקים נוספים

15:51
"מעורפל הכרה"

תינוק בן ארבעה חודשים הובהל לבית החולים במצב קשה: נשכח ברכב סגור

תינוק בן ארבעה חודשים פונה במצב קשה לבי"ח שמיר-אסף הרופא עם סימני מכת חום • שהה זמן ממושך ברכב סגור ביישוב במועצה אזורית שדות דן | פראמדיקים: "היה מעורפל הכרה וחם מאוד למגע" (חדשות בארץ)

דניאל הרץ
15:46
"מסלול של תקיפה אנונימית"

ראש השב"כ זיני ל'עליון': ראשי השירות לשעבר מפרים ביודעין את פסק הדין

זיני הגיש בקשה דחופה להשיב לטענותיהם של נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון. בכתב התגובה מאשים ראש השירות המכהן את קודמיו בניהול "מסלול של תקיפה אנונימית" ובסירוב מודע לקיים את החלטת השופט סולברג לחשוף את רשימת שמם של 186 בכירי הארגון לשעבר שעתרו נגדו (משפט)

משה כהן
15:43
תגובה ויראלית

"קשה לטפל בתסמונת טראמפ": הבכיר האמריקאי הפתיע את העיתונאים

מנהל מערכת הבריאות הציבורית בארה"ב מהמט עוז הגיב בחריפות למבקרי טראמפ - אליהם התייחס כחולים במחלה קשה (מעניין)

אריה רוזן
15:43
מכת מדינה

סוף לגניבות הרכבים? המהלך שמנסים לעשות יחד עם חברות הביטוח

הממשלה אישרה חידוש הסכם עם איגוד חברות הביטוח למימון יחידת אתג"ר • 11 מיליון שקל בשנה יופנו להעצמה טכנולוגית ותוספת כח אדם | בן גביר: "נמשיך לחזק את הביטחון האישי" (בארץ)

בני סולומון
15:08
בבלי

חיל האוויר יירט שני שיגורים שחצו מלבנון לישראל

דובר צה"ל דיווח כי בעקבות התרעות במרחב משגב עם, חיל האוויר יירט שני שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בחסדי השם לא היו נפגעים. מדובר בהפרה שנייה של הפסקת האש מאז שעות הבוקר.

צוות בבלי
15:05
גינויים ערביים נרחבים

סערה דיפלומטית: הרשות הפלסטינית תוקפת את איראן

הרשות הפלסטינית הביעה תמיכה מלאה בכווית נגד התקיפות האיראניות • מדינות המפרץ מגנות בחריפות את הפגיעה בריבונות | גל גינויים ערביים (העולם הערבי)

אליהו לוי
15:01
משבר בדרום אמריקה

בוליביה בלהבות; שר ההגנה התפטר, הממשלה על סף קריסה

שרי ההגנה והחינוך התפטרו בעקבות מחאות המוניות נגד צעדי הצנע • העיר אל אלטו מפסידה 6.5 מיליון דולר ביום | הנשיא פאס מסרב להתפטר (בעולם)

ישראל גרוס
14:51
בבלי

משגב עם: האירוע הסתיים, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף מדווח כי האירוע הביטחוני באזור קו העימות במשגב עם הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה חדשה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

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התרעות הופעלו במרחב משגב עם | בבלי