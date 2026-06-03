בוליביה בלהבות; שר ההגנה התפטר, הממשלה על סף קריסה

תינוק בן ארבעה חודשים פונה במצב קשה לבי"ח שמיר-אסף הרופא עם סימני מכת חום • שהה זמן ממושך ברכב סגור ביישוב במועצה אזורית שדות דן | פראמדיקים: "היה מעורפל הכרה וחם מאוד למגע" (חדשות בארץ)דניאל הרץ
זיני הגיש בקשה דחופה להשיב לטענותיהם של נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון. בכתב התגובה מאשים ראש השירות המכהן את קודמיו בניהול "מסלול של תקיפה אנונימית" ובסירוב מודע לקיים את החלטת השופט סולברג לחשוף את רשימת שמם של 186 בכירי הארגון לשעבר שעתרו נגדו (משפט)משה כהן
מנהל מערכת הבריאות הציבורית בארה"ב מהמט עוז הגיב בחריפות למבקרי טראמפ - אליהם התייחס כחולים במחלה קשה (מעניין)אריה רוזן
הממשלה אישרה חידוש הסכם עם איגוד חברות הביטוח למימון יחידת אתג"ר • 11 מיליון שקל בשנה יופנו להעצמה טכנולוגית ותוספת כח אדם | בן גביר: "נמשיך לחזק את הביטחון האישי" (בארץ)בני סולומון
דובר צה"ל דיווח כי בעקבות התרעות במרחב משגב עם, חיל האוויר יירט שני שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בחסדי השם לא היו נפגעים. מדובר בהפרה שנייה של הפסקת האש מאז שעות הבוקר.צוות בבלי
הרשות הפלסטינית הביעה תמיכה מלאה בכווית נגד התקיפות האיראניות • מדינות המפרץ מגנות בחריפות את הפגיעה בריבונות | גל גינויים ערביים (העולם הערבי)אליהו לוי
פיקוד העורף מדווח כי האירוע הביטחוני באזור קו העימות במשגב עם הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה חדשה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות במרחב משגב עם. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
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