ראש השב"כ זיני ל'עליון': ראשי השירות לשעבר מפרים ביודעין את פסק הדין

בבלי

פיקוד העורף מדווח כי האירוע הביטחוני באזור קו העימות במשגב עם הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה חדשה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.