תינוק בן ארבעה חודשים הובהל לבית החולים במצב קשה: נשכח ברכב סגור

"מסלול של תקיפה אנונימית"

זיני הגיש בקשה דחופה להשיב לטענותיהם של נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון. בכתב התגובה מאשים ראש השירות המכהן את קודמיו בניהול "מסלול של תקיפה אנונימית" ובסירוב מודע לקיים את החלטת השופט סולברג לחשוף את רשימת שמם של 186 בכירי הארגון לשעבר שעתרו נגדו (משפט)