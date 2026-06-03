סערה: עתירות לבג"ץ נגד בחירת ראבילו למבקר המדינה

שכר שיחה נאה

ראש הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה תקף בחריפות ניסיונות לשנות את הציבור החרדי בכפייה • "השיח על חרדים אינו מגוון, והפוטנציאל הכלכלי הגדול ביותר טמון בציבור זה" | אסף קרא: תוכנית חומש הוליסטית במקום דילוג מעל נציגים נבחרים (חדשות חרדים)