אוגדה 252 השלימה משימתה בצפון עזה: 7 ק"מ מנהרות הושמדו

תצפיתניות מגדוד 909 הכוונו את הכוחות לתיק מוסתר סמוך לגדר הגבול • 10 אקדחים ומחסניות תחמושת נתפסו | המאבק בהברחות נמשך (צבא וביטחון)אליהו לוי
ראש הממשלה הבריטי הבטיח צעדים חדשים למאבק באנטישמיות • חבר פרלמנט שמרני דרש פעולה נחרצת כולל גירוש סטודנטים זרים והכרזה על משמרות המהפכה כארגון טרור | התגובה לגל התקיפות ברחובות לונדון (בעולם)ישראל גרוס
בית משפט בתוניסיה גזר מאסר עולם על ראש תנועת א-נהדה האסלאמיסטית • הפרשה המכונה 'המנגנון הסודי' מסמנת את קץ עידן האסלאם הפוליטי במדינה | פסק דין דרמטי (בעולם)אליהו לוי
כוחות צה"ל ומג"ב סיכלו הלילה ניסיון הברחת אמצעי לחימה בגבול המזרחי. לוחמי יחידת מתיל"ן של מג"ב יהודה ושומרון וכוחות חטיבת הבקעה והעמקים, בהכוונת תצפיתניות מגדוד 909, סרקו בסמוך לגדר הגבול ואיתרו תיק שהוטמן בו 10 אקדחים ומחסניות תחמושת. אמצעי הלחימה הועברו לחקירה במשטרת ישראל.צוות בבלי
ראש הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה תקף בחריפות ניסיונות לשנות את הציבור החרדי בכפייה • "השיח על חרדים אינו מגוון, והפוטנציאל הכלכלי הגדול ביותר טמון בציבור זה" | אסף קרא: תוכנית חומש הוליסטית במקום דילוג מעל נציגים נבחרים (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
ממלא מקום התובע הכללי חושף: טראמפ היה צפוי למאסר אחרי 34 הרשעות, אך הניצחון בבחירות 2024 שינה הכל | הפרטים המלאים (מעניין)אריה רוזן
בפעילות ממוקדת של שוטרי תחנת עוז, נחשפה ועצרה המשטרה חוליית גנבים ממזרח ירושלים החשודה בגניבת חמישה אוטובוסים ברחבי הבירה בשבועות האחרונים. מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט, והחקירה נמשכת במטרה לחשוף מעורבים נוספים (בארץ)קובי אטינגר
משרד ההגנה הכוויתי דיווח כי איראן שיגרה היום לעבר כווית 17 כטב"מים ו-13 טילים בליסטיים. שגרירות הודו בכווית הודיעה כי אזרח הודי נהרג בתקיפה האיראנית על שדה תעופה כוויתי הבוקר.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ