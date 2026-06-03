הבכיר החילוני במשרד רה"מ תקף: "הניסיון לשנות את החרדים - לא דמוקרטי" | צפו

בבלי

משרד ההגנה הכוויתי דיווח כי איראן שיגרה היום לעבר כווית 17 כטב"מים ו-13 טילים בליסטיים. שגרירות הודו בכווית הודיעה כי אזרח הודי נהרג בתקיפה האיראנית על שדה תעופה כוויתי הבוקר.