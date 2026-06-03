בימים הקרובים: חוות דעת פסיכיאטרית מכרעת בפרשת רצח האברך בבני ברק

גופמן מינה דוברת פנימית מתוך הארגון ויועצת חיצונית עם רקע בשב"כ • היועצת החדשה הקימה את חטיבת הדוברות בשב"כ ושירתה בו שנים רבות | המינויים הראשונים בארגון (צבא וביטחון)אליהו לוי
המדינה תוקפת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד כלל ביטוח • פיצוי של 30% בלבד ומתן 'הכשר חוקי' לגבייה עתידית | התנגדות חריפה של היועמ"שית (חוק ומשפט)דוד ישראלי
בתוך שניות: תושב מזרח ירושלים ניצל רגע של חוסר תשומת לב של נהג שהותיר את רכבו מונע בשכונת רחביה היוקרתית, ונמלט עם הרכב | שוטרי מחוז ירושלים שהבחינו ברכב הגנוב בדרכו אל שטחי יהודה ושומרון, פתחו במרדף נחוש שבסופו נעצר החשוד – שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה | צפו (בארץ)קובי אטינגר
במהלך חודש מאי טיפלו מתנדבי זק"א ב-27 מקרים של קשישים ועריריים שנפטרו בגפם • זינוק של כמעט פי שלושה לעומת התקופה המקבילה אשתקד | דובר זק"א בקריאה נרגשת: "בדקו את השכנים פעם ביום" (בארץ)משה כץ
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הרחבת סמכויות אכיפה לרשויות המקומיות • מצלמות חכמות יתעדו עבירות רמזור אדום, חסימת צמתים ונסיעה במדרחובים | משימה שהייתה עד כה בידי המשטרה בלבד (בארץ)דוד ישראלי
הרמטכ"ל אייל זמיר הצהיר כי בלבנון צה"ל יוזם, פועל ותוקף כל איום. לדבריו, חיל הים שותף למערכה. "אין לכוחותינו הפסקת אש - אנחנו פועלים למיצוי מקסימאלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו ונמצה כל הזדמנות להסיר איומים על אזרחי ישראל ועל כוחותינו", אמר.צוות בבלי
רא"ל זמיר בביקור בבסיס חיפה עם מפקד החיל: "חיזקנו את זרוע הים כזרוע אסטרטגית" • "לוחמי חיל הים פועלים בזירות רחוקות ובפעולות שלא ניתן לחשוף" | "בלבנון - אין הפסקת אש, ממצים את חופש הפעולה" (צבא וביטחון)אליהו לוי
ראש הממשלה מבהיר: "גם במשפחות הכי טובות יש אי-הסכמות" • "איראן צל של מה שהייתה, המשטר ייפול" | הריאיון המלא ל-CNBC (פוליטי מדיני)ישראל גרוס
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