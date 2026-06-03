הרמטכ"ל זמיר: פועלים בלבנון ללא הפסקת אש ותוקפים כל איום

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בתוך שניות: תושב מזרח ירושלים ניצל רגע של חוסר תשומת לב של נהג שהותיר את רכבו מונע בשכונת רחביה היוקרתית, ונמלט עם הרכב | שוטרי מחוז ירושלים שהבחינו ברכב הגנוב בדרכו אל שטחי יהודה ושומרון, פתחו במרדף נחוש שבסופו נעצר החשוד – שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה | צפו (בארץ)