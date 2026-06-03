מהפכה באכיפה: העיריות יוכלו לאכוף רמזור אדום וחסימת צמתים

בבלי

הרמטכ"ל אייל זמיר הצהיר כי בלבנון צה"ל יוזם, פועל ותוקף כל איום. לדבריו, חיל הים שותף למערכה. "אין לכוחותינו הפסקת אש - אנחנו פועלים למיצוי מקסימאלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו ונמצה כל הזדמנות להסיר איומים על אזרחי ישראל ועל כוחותינו", אמר.