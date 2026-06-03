היועצת המשפטית במתקפה חריפה: "קיפוח קיצוני של המבוטחים"

גופמן מינה דוברת פנימית מתוך הארגון ויועצת חיצונית עם רקע בשב"כ • היועצת החדשה הקימה את חטיבת הדוברות בשב"כ ושירתה בו שנים רבות | המינויים הראשונים בארגון (צבא וביטחון)אליהו לוי
בתוך שניות: תושב מזרח ירושלים ניצל רגע של חוסר תשומת לב של נהג שהותיר את רכבו מונע בשכונת רחביה היוקרתית, ונמלט עם הרכב | שוטרי מחוז ירושלים שהבחינו ברכב הגנוב בדרכו אל שטחי יהודה ושומרון, פתחו במרדף נחוש שבסופו נעצר החשוד – שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה | צפו (בארץ)קובי אטינגר
במהלך חודש מאי טיפלו מתנדבי זק"א ב-27 מקרים של קשישים ועריריים שנפטרו בגפם • זינוק של כמעט פי שלושה לעומת התקופה המקבילה אשתקד | דובר זק"א בקריאה נרגשת: "בדקו את השכנים פעם ביום" (בארץ)משה כץ
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הרחבת סמכויות אכיפה לרשויות המקומיות • מצלמות חכמות יתעדו עבירות רמזור אדום, חסימת צמתים ונסיעה במדרחובים | משימה שהייתה עד כה בידי המשטרה בלבד (בארץ)דוד ישראלי
הרמטכ"ל אייל זמיר הצהיר כי בלבנון צה"ל יוזם, פועל ותוקף כל איום. לדבריו, חיל הים שותף למערכה. "אין לכוחותינו הפסקת אש - אנחנו פועלים למיצוי מקסימאלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו ונמצה כל הזדמנות להסיר איומים על אזרחי ישראל ועל כוחותינו", אמר.צוות בבלי
חקירת המשטרה בעניינו של החשוד ברצח האברך בבית הכנסת בבני ברק בישורת האחרונה | חוות דעת פסיכיאטרית צפויה להתגבש בימים הקרובים ותכריע האם החשוד כשיר לעמוד לדין | הראיות המפלילות שנאספו נגדו (חרדים)אליהו לוי
רא"ל זמיר בביקור בבסיס חיפה עם מפקד החיל: "חיזקנו את זרוע הים כזרוע אסטרטגית" • "לוחמי חיל הים פועלים בזירות רחוקות ובפעולות שלא ניתן לחשוף" | "בלבנון - אין הפסקת אש, ממצים את חופש הפעולה" (צבא וביטחון)אליהו לוי
ראש הממשלה מבהיר: "גם במשפחות הכי טובות יש אי-הסכמות" • "איראן צל של מה שהייתה, המשטר ייפול" | הריאיון המלא ל-CNBC (פוליטי מדיני)ישראל גרוס
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