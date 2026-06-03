בנט זועם על מינוי מבקר המדינה של נתניהו ומבטיח: בג"ץ יפסול את ההצבעה 

שנתיים וחצי אחרי השביעי באוקטובר, השופטים קיבלו את עתירת ארגוני זכויות האדם ומתחו ביקורת חסרת תקדים על גרירת הרגליים של המדינה. השופטת ברק-ארז: "חיכינו עד בוש, אין תשתית משפטית". הנשיא עמית: "הקפדה על החוק בעת חירום היא ביטוי לחוסננו, אנו נבדלים מאויבינו" (משפט)משה כהן
אחרי אגודת ישראל ודגל התורה - ש"ס מתיישרת עם פירוק גוש הימין | מול עשרות אלפים בפילדלפיה: הגר"מ קוטלר בנואם לוחמני על גזירת הגיוס בישראל | טבעת הנישואין נעלמה בחופה - חבר המועצת פתר את הבעיה עם שטר של 100 ש"ח | ראש הישיבה הודיע: אני מחרים אופניים וקורקינטים חשמליים (מעייריב)איצלה כץ
עשרות מפגינים הגיעו לביתו של השופט נועם סולברג במחאה על הנחיותיו להגברת מעצרי לומדי תורה • חלונות נופצו והחצר הושחתה | "מי שמוביל רדיפה צריך לדעת שהציבור ייראש למחות" (חרדים)חיים כהן
אנליזה שפורסמה היום בסוכנות הידיעות 'רויטרס' מציגה את המציאות הכואבת אחרי ההתקפלויות המבישות של טראמפ מול איראן | סוגיית הטילים, הפרוקסי, הגרעין - ארה"ב התקפלה בהכל, וכעת רק מתחננת שהורמוז ייפתח | האם טראמפ יתעורר? לא בטוח בכלל (אנליזה)ישראל גראדווהל
שיתוף הפעולה ההיסטורי בין משטרת ישראל לוואקף הסתיים לחלוטין • הוואקף סירב להגיע לפגישות בתחנת המשטרה | הרקע: קשרים חשופים עם חמאס (חדשות)אליהו לוי
הסוקר והפרשן שלמה פילבר מעריך כי מצבו של נפתלי בנט בתוך גוש המרכז-שמאל בכי רע | לדברי פילבר, המפלגה בראשותו מאבדת גובה באופן עקבי, וברגע שגדי איזנקוט יעקוף את בנט בסקרים, ההסכם עם יאיר לפיד עלול להתפרק - כשייתכן שלפיד יחבור לאיזנקוט כשותף זוטר (פוליטי)יוני גבאי
מדיווחים ברשתות התקשורת הבינלאומיות עולה כי התקיפה הלילית בכווית הייתה משמעותית הרבה יותר ממה שדווח | עד כה דיווחו הרשויות על לא פחות מ-63 פצועים ואדם אחד - אזרח הודי שנהרג | עשרות בניינים ניזוקו | מלחמה על מלא (בעולם)ישראל גראדווהל
גופמן מינה דוברת פנימית מתוך הארגון ויועצת חיצונית עם רקע בשב"כ • היועצת החדשה הקימה את חטיבת הדוברות בשב"כ ושירתה בו שנים רבות | המינויים הראשונים בארגון (צבא וביטחון)אליהו לוי
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