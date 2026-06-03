"לא נשקוט מול הרדיפה": עשרות מפגינים פרצו לחצר ביתו של השופט סולברג

שנתיים וחצי אחרי השביעי באוקטובר, השופטים קיבלו את עתירת ארגוני זכויות האדם ומתחו ביקורת חסרת תקדים על גרירת הרגליים של המדינה. השופטת ברק-ארז: "חיכינו עד בוש, אין תשתית משפטית". הנשיא עמית: "הקפדה על החוק בעת חירום היא ביטוי לחוסננו, אנו נבדלים מאויבינו" (משפט)משה כהן
אחרי אגודת ישראל ודגל התורה - ש"ס מתיישרת עם פירוק גוש הימין | מול עשרות אלפים בפילדלפיה: הגר"מ קוטלר בנואם לוחמני על גזירת הגיוס בישראל | טבעת הנישואין נעלמה בחופה - חבר המועצת פתר את הבעיה עם שטר של 100 ש"ח | ראש הישיבה הודיע: אני מחרים אופניים וקורקינטים חשמליים (מעייריב)איצלה כץ
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הבטיח היום לאזרחים כי המינוי של נתניהו למבקר המדינה ייפסל בבג"ץ | לדבריו, המינוי התקיים "עם אקדח לרכת חברי הכנסת", ואפילו מצא קשר לשבעה באוקטובר (חדשות)ב. ניסני
אנליזה שפורסמה היום בסוכנות הידיעות 'רויטרס' מציגה את המציאות הכואבת אחרי ההתקפלויות המבישות של טראמפ מול איראן | סוגיית הטילים, הפרוקסי, הגרעין - ארה"ב התקפלה בהכל, וכעת רק מתחננת שהורמוז ייפתח | האם טראמפ יתעורר? לא בטוח בכלל (אנליזה)ישראל גראדווהל
שיתוף הפעולה ההיסטורי בין משטרת ישראל לוואקף הסתיים לחלוטין • הוואקף סירב להגיע לפגישות בתחנת המשטרה | הרקע: קשרים חשופים עם חמאס (חדשות)אליהו לוי
הסוקר והפרשן שלמה פילבר מעריך כי מצבו של נפתלי בנט בתוך גוש המרכז-שמאל בכי רע | לדברי פילבר, המפלגה בראשותו מאבדת גובה באופן עקבי, וברגע שגדי איזנקוט יעקוף את בנט בסקרים, ההסכם עם יאיר לפיד עלול להתפרק - כשייתכן שלפיד יחבור לאיזנקוט כשותף זוטר (פוליטי)יוני גבאי
מדיווחים ברשתות התקשורת הבינלאומיות עולה כי התקיפה הלילית בכווית הייתה משמעותית הרבה יותר ממה שדווח | עד כה דיווחו הרשויות על לא פחות מ-63 פצועים ואדם אחד - אזרח הודי שנהרג | עשרות בניינים ניזוקו | מלחמה על מלא (בעולם)ישראל גראדווהל
גופמן מינה דוברת פנימית מתוך הארגון ויועצת חיצונית עם רקע בשב"כ • היועצת החדשה הקימה את חטיבת הדוברות בשב"כ ושירתה בו שנים רבות | המינויים הראשונים בארגון (צבא וביטחון)אליהו לוי
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