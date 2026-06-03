בבלי
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הרמטכ"ל: "צבי סוכות גרם להסטת כוחות מהלחימה בלבנון לצרכים פוליטיים"

רא"ל זמיר פנה לרה"מ וליו"ר ועדת החוץ במכתב נוקב נגד יו"ר ועדת המשנה • הרמטכ"ל: "הוסט כטמ"מ ממרחב לבנון לטובת סיור תקשורתי" | "דבר פסול מיסודו שאסור שישנה" (צבא וביטחון)

חה"כ צבי סוכות | צילום: צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
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22:57
בבלי

איראן טוענת שתקפה משחתת אמריקאית - ארה"ב מכחישה

סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי חיל הים האיראני תקף משחתת אמריקאית בים עומאן, לאחר שזו ניסתה להתקרב למים הטריטוריאליים של איראן. על המשחתת מוצב מרכז פיקוד ושליטה אמריקאי, לפי הדיווח. פיקוד מרכז של ארה"ב הכחיש את הדיווח האיראני והצהיר: "איראן משקרת".

צוות בבלי
22:10
סערת המחאה על גזירת הגיוס

"האלימות אינה דרכנו": גולדקנופף מגנה את המפגינים בביתו של השופט סולברג

יו"ר יהדות התורה מביע גיבוי מלא ללומדי התורה • מגנה בחריפות את האלימות במחאה: 'מנוגדת לדעת תורה' | הראשון לגנות מצד חברי הכנסת החרדים (חרדים)

דוד קליין
22:01
תגלית מרעישה

שרידי עצמות אדם אותרו בכפר עזה: "מקווים שאלו שרידיו של ניראל"

בני משפחתו של ניראל זיני ז"ל מצאו שרידים חשודים בשכונת דור צעיר • הממצאים הועברו לבדיקה דחופה במכון לרפואה משפטית | שנתיים ושמונה חודשים אחרי הטבח (בארץ)

משה כץ
21:41
בבלי

אזעקה בזרעית: חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות בזרעית. תושבי האזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן ולפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.

צוות בבלי
21:38
איום חדש

שר החוץ של איראן: ערוכים להגיב נגד ישראל אם תתקוף בביירות

שר החוץ האיראני עראקצ'י מאיים בתגובה נחרצת אם ישראל תתקוף בביירות | האיום מגיע על רקע הסלמה במזרח התיכון ותקיפות הדדיות (בעולם)

אריה רוזן
21:35
בבלי

שר החוץ האיראני מאיים: נתקוף את ישראל אם תפגע בביירות

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הצהיר בראיון לערוץ אלמיאדין הלבנוני כי הכוחות המזוינים של איראן ערוכים לתקוף את ישראל אם זו תתקוף בביירות. עראקג'י הדגיש לאורך הראיון כי איראן קשרה את גורלה בזה של לבנון וכי אין הפסקת אש עם איראן כל עוד אין הפסקת אש בלבנון. ההצהרה מגיעה לאחר מגבלה שהטיל טראמפ על ישראל בעניין תקיפת הדאחיה.

צוות בבלי
21:35
בבלי

צה"ל חיסל מחבלים ברצועה שהיוו איום על כוחותינו

כוחות צה"ל חיסלו אתמול בדרום הרצועה את המחבל אחמד אבו מוגיציב, ראש חוליית ירי רקטי בארגון הטרור גא"פ. המחבל פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, לקח חלק בניסיונות הברחה לרצועה וחוסל לאחר שהיווה איום על כוחותינו. במקביל, כוחות צה"ל תקפו במהלך הלילה מספר מחבלים מחמאס במרכז הרצועה שקידמו מתווי טרור והיוו איום מיידי. מחבל אחד חוסל וזוהו פגיעות במחבלים נוספים. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחותינו.

צוות בבלי
21:02
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הזייה: בג"ץ חייב את המדינה לאשר ביקורים של הצלב האדום אצל מחבלים

שנתיים וחצי אחרי השביעי באוקטובר, השופטים קיבלו את עתירת ארגוני זכויות האדם ומתחו ביקורת חסרת תקדים על גרירת הרגליים של המדינה. השופטת ברק-ארז: "חיכינו עד בוש, אין תשתית משפטית". הנשיא עמית: "הקפדה על החוק בעת חירום היא ביטוי לחוסננו, אנו נבדלים מאויבינו" (משפט)

משה כהן
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