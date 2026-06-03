צה"ל חיסל מחבלים ברצועה שהיוו איום על כוחותינו

סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי חיל הים האיראני תקף משחתת אמריקאית בים עומאן, לאחר שזו ניסתה להתקרב למים הטריטוריאליים של איראן. על המשחתת מוצב מרכז פיקוד ושליטה אמריקאי, לפי הדיווח. פיקוד מרכז של ארה"ב הכחיש את הדיווח האיראני והצהיר: "איראן משקרת".צוות בבלי
יו"ר יהדות התורה מביע גיבוי מלא ללומדי התורה • מגנה בחריפות את האלימות במחאה: 'מנוגדת לדעת תורה' | הראשון לגנות מצד חברי הכנסת החרדים (חרדים)דוד קליין
בני משפחתו של ניראל זיני ז"ל מצאו שרידים חשודים בשכונת דור צעיר • הממצאים הועברו לבדיקה דחופה במכון לרפואה משפטית | שנתיים ושמונה חודשים אחרי הטבח (בארץ)משה כץ
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות בזרעית. תושבי האזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן ולפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
שר החוץ האיראני עראקצ'י מאיים בתגובה נחרצת אם ישראל תתקוף בביירות | האיום מגיע על רקע הסלמה במזרח התיכון ותקיפות הדדיות (בעולם)אריה רוזן
שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הצהיר בראיון לערוץ אלמיאדין הלבנוני כי הכוחות המזוינים של איראן ערוכים לתקוף את ישראל אם זו תתקוף בביירות. עראקג'י הדגיש לאורך הראיון כי איראן קשרה את גורלה בזה של לבנון וכי אין הפסקת אש עם איראן כל עוד אין הפסקת אש בלבנון. ההצהרה מגיעה לאחר מגבלה שהטיל טראמפ על ישראל בעניין תקיפת הדאחיה.צוות בבלי
רא"ל זמיר פנה לרה"מ וליו"ר ועדת החוץ במכתב נוקב נגד יו"ר ועדת המשנה • הרמטכ"ל: "הוסט כטמ"מ ממרחב לבנון לטובת סיור תקשורתי" | "דבר פסול מיסודו שאסור שישנה" (צבא וביטחון)אליהו לוי
שנתיים וחצי אחרי השביעי באוקטובר, השופטים קיבלו את עתירת ארגוני זכויות האדם ומתחו ביקורת חסרת תקדים על גרירת הרגליים של המדינה. השופטת ברק-ארז: "חיכינו עד בוש, אין תשתית משפטית". הנשיא עמית: "הקפדה על החוק בעת חירום היא ביטוי לחוסננו, אנו נבדלים מאויבינו" (משפט)משה כהן
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