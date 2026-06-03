מוקדם מהצפוי: טראמפ מסר תאריך מפתיע להסכם עם איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי המשא ומתן עם איראן מתקדם היטב מאוד. לדבריו, "ייתכן שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה – זה עשוי לקרות כבר במהלך סוף השבוע".צוות בבלי
סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי חיל הים האיראני תקף משחתת אמריקאית בים עומאן, לאחר שזו ניסתה להתקרב למים הטריטוריאליים של איראן. על המשחתת מוצב מרכז פיקוד ושליטה אמריקאי, לפי הדיווח. פיקוד מרכז של ארה"ב הכחיש את הדיווח האיראני והצהיר: "איראן משקרת".צוות בבלי
יו"ר יהדות התורה מביע גיבוי מלא ללומדי התורה • מגנה בחריפות את האלימות במחאה: 'מנוגדת לדעת תורה' | הראשון לגנות מצד חברי הכנסת החרדים (חרדים)דוד קליין
בני משפחתו של ניראל זיני ז"ל מצאו שרידים חשודים בשכונת דור צעיר • הממצאים הועברו לבדיקה דחופה במכון לרפואה משפטית | שנתיים ושמונה חודשים אחרי הטבח (בארץ)משה כץ
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות בזרעית. תושבי האזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן ולפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
שר החוץ האיראני עראקצ'י מאיים בתגובה נחרצת אם ישראל תתקוף בביירות | האיום מגיע על רקע הסלמה במזרח התיכון ותקיפות הדדיות (בעולם)אריה רוזן
שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הצהיר בראיון לערוץ אלמיאדין הלבנוני כי הכוחות המזוינים של איראן ערוכים לתקוף את ישראל אם זו תתקוף בביירות. עראקג'י הדגיש לאורך הראיון כי איראן קשרה את גורלה בזה של לבנון וכי אין הפסקת אש עם איראן כל עוד אין הפסקת אש בלבנון. ההצהרה מגיעה לאחר מגבלה שהטיל טראמפ על ישראל בעניין תקיפת הדאחיה.צוות בבלי
כוחות צה"ל חיסלו אתמול בדרום הרצועה את המחבל אחמד אבו מוגיציב, ראש חוליית ירי רקטי בארגון הטרור גא"פ. המחבל פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, לקח חלק בניסיונות הברחה לרצועה וחוסל לאחר שהיווה איום על כוחותינו. במקביל, כוחות צה"ל תקפו במהלך הלילה מספר מחבלים מחמאס במרכז הרצועה שקידמו מתווי טרור והיוו איום מיידי. מחבל אחד חוסל וזוהו פגיעות במחבלים נוספים. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחותינו.צוות בבלי
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