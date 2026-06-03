טראמפ: המשא ומתן עם איראן מתקדם - הסכם אפשרי בסוף השבוע

בבלי

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הצהיר בראיון לערוץ אלמיאדין הלבנוני כי הכוחות המזוינים של איראן ערוכים לתקוף את ישראל אם זו תתקוף בביירות. עראקג'י הדגיש לאורך הראיון כי איראן קשרה את גורלה בזה של לבנון וכי אין הפסקת אש עם איראן כל עוד אין הפסקת אש בלבנון. ההצהרה מגיעה לאחר מגבלה שהטיל טראמפ על ישראל בעניין תקיפת הדאחיה.