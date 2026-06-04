אזעקה בכפר יובל בעקבות חדירת כלי טיס עוין

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי המשא ומתן עם איראן מתקדם היטב מאוד. לדבריו, "ייתכן שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה – זה עשוי לקרות כבר במהלך סוף השבוע".