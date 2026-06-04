בבלי
מבזקמי יחזיק בארץ הארזים?

הסכם עקרונות בין ישראל ללבנון: חיזבאללה דוחה ומאיים בהפיכה

הסכם בתיווך אמריקאי מחייב נסיגת חיזבאללה מעבר לליטאני • שגריר ישראל: 'אין מקום חסין מתגובה' • חיזבאללה דוחה ומאיים בהפיכה | נזקי מלחמה במיליארדי דולרים (בעולם)

מי יחזיק בארץ הארזים? רה"מ נתניהו, מזכ"ל חיזבאללה, ובתווך כוחות צה"ל ברכס הבופור | צילום: צילום: דובר צה"ל, לע"מ
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מבזקים נוספים

06:59
הישג להתיישבות

אושר סופית: הטבות מס ליישובי קו העימות ביהודה ושומרון

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק המעניק הטבות מס ליישובים באזור קו העימות • החוק יחול רטרואקטיבי מינואר 2026 | יוזמי החוק עקצו את האופוזיציה: "גם תושבי כפר סבא ונתניה מוזמנים לעשות גילוי נאות" (פוליטי מדיני)

דוד קליין
06:03
בבלי

אזעקה בכפר יובל בעקבות חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף הפעיל אזעקה באזור קו העימות - כפר יובל בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים קיבלו הוראה להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
06:02
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ערב אל עראמשה

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ערב אל עראמשה. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
00:26
בבלי

טראמפ: המשא ומתן עם איראן מתקדם - הסכם אפשרי בסוף השבוע

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי המשא ומתן עם איראן מתקדם היטב מאוד. לדבריו, "ייתכן שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה – זה עשוי לקרות כבר במהלך סוף השבוע".

צוות בבלי
23:40
התייחס גם לנתניהו

מוקדם מהצפוי: טראמפ מסר תאריך מפתיע להסכם עם איראן

הנשיא האמריקאי מסר כי הסכם עם איראן עשוי להיחתם כבר במהלך סוף השבוע | "אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הכול יכול לקרות" | טראמפ התייחס גם ליחסים מול נתניהו לאחר השיחה המתוחה (בעולם)

אריה רוזן
22:57
בבלי

איראן טוענת שתקפה משחתת אמריקאית - ארה"ב מכחישה

סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי חיל הים האיראני תקף משחתת אמריקאית בים עומאן, לאחר שזו ניסתה להתקרב למים הטריטוריאליים של איראן. על המשחתת מוצב מרכז פיקוד ושליטה אמריקאי, לפי הדיווח. פיקוד מרכז של ארה"ב הכחיש את הדיווח האיראני והצהיר: "איראן משקרת".

צוות בבלי
22:10
סערת המחאה על גזירת הגיוס

"האלימות אינה דרכנו": גולדקנופף מגנה את המפגינים בביתו של השופט סולברג

יו"ר יהדות התורה מביע גיבוי מלא ללומדי התורה • מגנה בחריפות את האלימות במחאה: 'מנוגדת לדעת תורה' | הראשון לגנות מצד חברי הכנסת החרדים (חרדים)

דוד קליין
22:01
תגלית מרעישה

שרידי עצמות אדם אותרו בכפר עזה: "מקווים שאלו שרידיו של ניראל"

בני משפחתו של ניראל זיני ז"ל מצאו שרידים חשודים בשכונת דור צעיר • הממצאים הועברו לבדיקה דחופה במכון לרפואה משפטית | שנתיים ושמונה חודשים אחרי הטבח (בארץ)

משה כץ
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