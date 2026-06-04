הסכם עקרונות בין ישראל ללבנון: חיזבאללה דוחה ומאיים בהפיכה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק המעניק הטבות מס ליישובים באזור קו העימות • החוק יחול רטרואקטיבי מינואר 2026 | יוזמי החוק עקצו את האופוזיציה: "גם תושבי כפר סבא ונתניה מוזמנים לעשות גילוי נאות" (פוליטי מדיני)דוד קליין
פיקוד העורף הפעיל אזעקה באזור קו העימות - כפר יובל בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים קיבלו הוראה להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ערב אל עראמשה. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי המשא ומתן עם איראן מתקדם היטב מאוד. לדבריו, "ייתכן שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה – זה עשוי לקרות כבר במהלך סוף השבוע".צוות בבלי
הנשיא האמריקאי מסר כי הסכם עם איראן עשוי להיחתם כבר במהלך סוף השבוע | "אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הכול יכול לקרות" | טראמפ התייחס גם ליחסים מול נתניהו לאחר השיחה המתוחה (בעולם)אריה רוזן
סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי חיל הים האיראני תקף משחתת אמריקאית בים עומאן, לאחר שזו ניסתה להתקרב למים הטריטוריאליים של איראן. על המשחתת מוצב מרכז פיקוד ושליטה אמריקאי, לפי הדיווח. פיקוד מרכז של ארה"ב הכחיש את הדיווח האיראני והצהיר: "איראן משקרת".צוות בבלי
יו"ר יהדות התורה מביע גיבוי מלא ללומדי התורה • מגנה בחריפות את האלימות במחאה: 'מנוגדת לדעת תורה' | הראשון לגנות מצד חברי הכנסת החרדים (חרדים)דוד קליין
בני משפחתו של ניראל זיני ז"ל מצאו שרידים חשודים בשכונת דור צעיר • הממצאים הועברו לבדיקה דחופה במכון לרפואה משפטית | שנתיים ושמונה חודשים אחרי הטבח (בארץ)משה כץ
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