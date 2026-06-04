"הייתי כמו בובת סמרטוטים": חנקה צעירה חרדית תלשה שערות מראשה

בעוד המערכת הפוליטית והתקשורתית סוערת בעקבות הפגנת הקיצוניים באלון שבות, ראש ישיבת הר עציון ושכנו של השופט, הרב יעקב מדן, קורא להכניס את האירועים לפרופורציה: "להגדיר את זה כהרס וחורבן זו הוצאת דיבה" (חדשות בארץ)דני שפיץ
איברהים חילו גויס לחמאס ב-2001 והחזיק את גופת סמ"ר אורון שאול ז"ל במקרר בבית עסקו • במבצע חשאי נעצר וחשף את המיקום המדויק | הוגש כתב אישום חמור (צבא וביטחון)קובי אטינגר
חקירה ממושכת של מג"ב מרכז הובילה להגשת כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגניבת 56 כבשים ממכון וולקני • בין הכבשים שנגנבו - חמישה כבשי מחקר בעלי ערך מדעי ייחודי | הגניבה בוצעה יום לפני התקדמות משמעותית במחקר (משטרה)דניאל הרץ
מקורות פלסטיניים מדווחים על 4 תקיפות כטב"מ שבוצעו בשכונת תל אלהוא בדרום מערב העיר עזה.צוות בבלי
שלושה שבועות לאחר הבחירה התקיים מעמד ההכתרה החגיגי • הרב הראשי לישראל חתם על כתב המינוי ובירך: 'תלמיד חכם בעל שיעור קומה' | המשך שושלת רבנית של למעלה מ-60 שנה (חרדים)אליהו לוי
רחפן נפץ של חיזבאללה הצליח לפגוע סמוך לרכב שבו נסע מפקד פיקוד צפון במהלך סיור בדרום לבנון • בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע | האירוע הותר לפרסום רק היום (צבא וביטחון)אליהו לוי
בית הנבחרים אישר הצעת חוק להפסקת המלחמה באיראן ללא אישור הקונגרס | ארבעה רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים נגד טראמפ (בעולם)אריה רוזן
צה"ל מבהיר לתושבי דרום לבנון: הלחימה נמשכת, זאת למרות הדיווחים על הפסקת האש בתיווך ארצות הברית • אוגדה 36 ממשיכה לפעול ברכס הבופור • השר בן גביר תקף בחריפות: 'טעות חמורה' | בעקבות ההכרזה על הפסקת האש, הקבינט צפוי להתכנס בשעות הצהריים בקריה בתל אביב (צבא וביטחון)ב. ניסני
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ