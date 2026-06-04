מכה אנושה לטראמפ: אושר חוק להפסקת הלחימה באיראן

קצת פרופורציה

בעוד המערכת הפוליטית והתקשורתית סוערת בעקבות הפגנת הקיצוניים באלון שבות, ראש ישיבת הר עציון ושכנו של השופט, הרב יעקב מדן, קורא להכניס את האירועים לפרופורציה: "להגדיר את זה כהרס וחורבן זו הוצאת דיבה" (חדשות בארץ)