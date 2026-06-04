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4 תקיפות כטב"מ בשכונת תל אלהוא בדרום מערב עזה

מקורות פלסטיניים מדווחים על 4 תקיפות כטב"מ שבוצעו בשכונת תל אלהוא בדרום מערב העיר עזה.

מבזקים נוספים

12:09
קצת פרופורציה 

“להגדיר כהרס וחורבן זו הוצאת דיבה": הרב הדתי לאומי נגד התיאורים המוגזמים בבית השופט סולברג

בעוד המערכת הפוליטית והתקשורתית סוערת בעקבות הפגנת הקיצוניים באלון שבות, ראש ישיבת הר עציון ושכנו של השופט, הרב יעקב מדן, קורא להכניס את האירועים לפרופורציה: "להגדיר את זה כהרס וחורבן זו הוצאת דיבה" (חדשות בארץ)

דני שפיץ
12:07
במקרר בבית העסק

10 שנים החזיק בגופה: אלו פרטי האישום נגד מחבל חמאס שהסתיר את אורון שאול

איברהים חילו גויס לחמאס ב-2001 והחזיק את גופת סמ"ר אורון שאול ז"ל במקרר בבית עסקו • במבצע חשאי נעצר וחשף את המיקום המדויק | הוגש כתב אישום חמור (צבא וביטחון)

קובי אטינגר
12:06
בעיתוי רגיש במיוחד

56 כבשי מחקר חשובים וקריטים נגנבו מהמכון הוולקני | 5 מהם בעלי ערך מיוחד

חקירה ממושכת של מג"ב מרכז הובילה להגשת כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגניבת 56 כבשים ממכון וולקני • בין הכבשים שנגנבו - חמישה כבשי מחקר בעלי ערך מדעי ייחודי | הגניבה בוצעה יום לפני התקדמות משמעותית במחקר (משטרה)

דניאל הרץ
11:43
במעמד גדולי ישראל

"שושלת רבנים": הגר"י אדלשטיין הוכתר לרב הראשי של רמת השרון

שלושה שבועות לאחר הבחירה התקיים מעמד ההכתרה החגיגי • הרב הראשי לישראל חתם על כתב המינוי ובירך: 'תלמיד חכם בעל שיעור קומה' | המשך שושלת רבנית של למעלה מ-60 שנה (חרדים)

אליהו לוי
11:41
בביקור בדרום לבנון

נחשף ניסיון התנקשות: רחפן נפץ של חיזבאללה פגע ליד רכב האלוף בצה"ל

רחפן נפץ של חיזבאללה הצליח לפגוע סמוך לרכב שבו נסע מפקד פיקוד צפון במהלך סיור בדרום לבנון • בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע | האירוע הותר לפרסום רק היום (צבא וביטחון)

אליהו לוי
11:40
בסיוע רפובליקנים עריקים

מכה אנושה לטראמפ: אושר חוק להפסקת הלחימה באיראן

בית הנבחרים אישר הצעת חוק להפסקת המלחמה באיראן ללא אישור הקונגרס | ארבעה רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים נגד טראמפ (בעולם)

אריה רוזן
11:15
הקבינט צפוי להתעדכן

צה"ל לתושבי דרום לבנון: הלחימה נמשכת, אל תחזרו דרומה | ומה באמת כלול בהפסקת האש?

צה"ל מבהיר לתושבי דרום לבנון: הלחימה נמשכת, זאת למרות הדיווחים על הפסקת האש בתיווך ארצות הברית • אוגדה 36 ממשיכה לפעול ברכס הבופור • השר בן גביר תקף בחריפות: 'טעות חמורה' | בעקבות ההכרזה על הפסקת האש, הקבינט צפוי להתכנס בשעות הצהריים בקריה בתל אביב (צבא וביטחון)

ב. ניסני
11:13
אימה ברכבת

"הייתי כמו בובת סמרטוטים": חנקה צעירה חרדית תלשה שערות מראשה

צעירה חרדית בת 23 הותקפה ברכבת תחתית צפופה על ידי אנטישמית שחנקה אותה ותלשה חופן משערה, תוך שהיא צועקת עלילות דם קשות לעבר הנוסעים. החשודה נעצרה בתחנה הבאה ומואשמת בפשעי שנאה, בעוד הקורבן פונתה ומותחת ביקורת חריפה על אדישות הנוסעים (חרדים בעולם)

יוסי נכטיגל
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4 תקיפות כטב"מ בשכונת תל אלהוא בדרום מערב עזה | בבלי