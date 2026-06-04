שערורייה: במקביל לסנקציות על החרדים - קרקע 'לערבים בלבד' ב-2,500 ש"ח

המנהיג העליון קורא לאחדות לאומית ומאשים את ארה"ב וישראל בניסיון לערער את חוסן העם • שר החוץ מאשר: חילופי מסרים נמשכים אך אין התקדמות | טראמפ אופטימי, רוביו מתמקד באורניום (בעולם)אליהו לוי
בזמן שהעולם עוצר את נשימתו מול המתיחות הביטחונית עם איראן, לנשיא טראמפ היה דחוף להבהיר בחדר הסגלגל דבר אחד: הבריכה שלו פשוט גדולה יותר | הוא הציג נתונים מפתיעים שנועדו להוכיח שגם גורדי השחקים המפורסמים ביותר בארה"ב לא משתווים לאורך של בריכת ההשתקפות בוושינגטון (חדשות בעולם)דני שפיץ
בזמן שבסין מנסים למחוק כל זכר לאירועי ה-4 ביוני, מזכיר המדינה מרקו רוביו יוצא בהצהרה דרמטית שמבהירה לעולם: הצדק עוד ייעשה | האם העימות על אירועי העבר יצית שוב את המתיחות בין המעצמות? (חדשות בעולם)דני שפיץ
נשיא לבנון ג'וזף עון התייחס להסכמות עם ישראל וציין כי "ההסכם אליו הגענו הוא ההזדמנות האחרונה". עון הציע כי הפיילוט הראשוני בו צבא לבנון יקבל אחריות על שטח מסוים יחל באזור זוטר, מצפון לנהר הליטאני.צוות בבלי
בעוד המערכת הפוליטית והתקשורתית סוערת בעקבות הפגנת הקיצוניים באלון שבות, ראש ישיבת הר עציון ושכנו של השופט, הרב יעקב מדן, קורא להכניס את האירועים לפרופורציה: "להגדיר את זה כהרס וחורבן זו הוצאת דיבה" (חדשות בארץ)דני שפיץ
איברהים חילו גויס לחמאס ב-2001 והחזיק את גופת סמ"ר אורון שאול ז"ל במקרר בבית עסקו • במבצע חשאי נעצר וחשף את המיקום המדויק | הוגש כתב אישום חמור (צבא וביטחון)קובי אטינגר
חקירה ממושכת של מג"ב מרכז הובילה להגשת כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגניבת 56 כבשים ממכון וולקני • בין הכבשים שנגנבו - חמישה כבשי מחקר בעלי ערך מדעי ייחודי | הגניבה בוצעה יום לפני התקדמות משמעותית במחקר (משטרה)דניאל הרץ
מקורות פלסטיניים מדווחים על 4 תקיפות כטב"מ שבוצעו בשכונת תל אלהוא בדרום מערב העיר עזה.צוות בבלי
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