נשיא לבנון עון: ההסכם עם ישראל הוא ההזדמנות האחרונה

המנהיג העליון קורא לאחדות לאומית ומאשים את ארה"ב וישראל בניסיון לערער את חוסן העם • שר החוץ מאשר: חילופי מסרים נמשכים אך אין התקדמות | טראמפ אופטימי, רוביו מתמקד באורניום (בעולם)אליהו לוי
בזמן שהעולם עוצר את נשימתו מול המתיחות הביטחונית עם איראן, לנשיא טראמפ היה דחוף להבהיר בחדר הסגלגל דבר אחד: הבריכה שלו פשוט גדולה יותר | הוא הציג נתונים מפתיעים שנועדו להוכיח שגם גורדי השחקים המפורסמים ביותר בארה"ב לא משתווים לאורך של בריכת ההשתקפות בוושינגטון (חדשות בעולם)דני שפיץ
בזמן שבסין מנסים למחוק כל זכר לאירועי ה-4 ביוני, מזכיר המדינה מרקו רוביו יוצא בהצהרה דרמטית שמבהירה לעולם: הצדק עוד ייעשה | האם העימות על אירועי העבר יצית שוב את המתיחות בין המעצמות? (חדשות בעולם)דני שפיץ
מכרז רמ"י חושף: 90 יחידות דיור בכפר מנדא ב-221,000 ש"ח לכל המתחם • ביישובים יהודיים סמוכים משלמים פי 360 יותר | האפליה הזועקת (חרדים)דוד קליין
בעוד המערכת הפוליטית והתקשורתית סוערת בעקבות הפגנת הקיצוניים באלון שבות, ראש ישיבת הר עציון ושכנו של השופט, הרב יעקב מדן, קורא להכניס את האירועים לפרופורציה: "להגדיר את זה כהרס וחורבן זו הוצאת דיבה" (חדשות בארץ)דני שפיץ
איברהים חילו גויס לחמאס ב-2001 והחזיק את גופת סמ"ר אורון שאול ז"ל במקרר בבית עסקו • במבצע חשאי נעצר וחשף את המיקום המדויק | הוגש כתב אישום חמור (צבא וביטחון)קובי אטינגר
חקירה ממושכת של מג"ב מרכז הובילה להגשת כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגניבת 56 כבשים ממכון וולקני • בין הכבשים שנגנבו - חמישה כבשי מחקר בעלי ערך מדעי ייחודי | הגניבה בוצעה יום לפני התקדמות משמעותית במחקר (משטרה)דניאל הרץ
מקורות פלסטיניים מדווחים על 4 תקיפות כטב"מ שבוצעו בשכונת תל אלהוא בדרום מערב העיר עזה.צוות בבלי
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